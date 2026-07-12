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巴威遠離！宜蘭童玩節7/13重新開園　18國頂尖民俗舞團接力登場

▲▼宜蘭童玩節7/13重新開園=, 18國頂尖民俗舞團接力登場。（圖／記者游芳男翻攝　，下同）

▲宜蘭童玩節7/13重新開園，18國頂尖民俗舞團接力登場。（圖／記者游芳男翻攝　，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受巴威颱風影響，宜蘭國際童玩藝術節自7月9日傍晚6時起休園，經全面巡檢，除園區樹木因強風吹襲造成斷枝落葉外，各項遊樂設施均未受損，已完成園區整復、環境清潔及全面消毒等作業，評估確認安全無虞，將於明（13）日上午9時重新開園，除河域(14日)週二開放外，其他設施都恢復營運。本週安排YOYO家族互動演出，還有金喇叭銅管樂團及各國民俗團隊等精彩節目接力登場，誠摯邀請全國民眾來童玩節共度歡樂暑假時光。

▲▼宜蘭童玩節7/13重新開園=, 18國頂尖民俗舞團接力登場。（圖／記者游芳男翻攝　，下同）

重新開園的童玩節，迎賓互動秀特別安排深受親子喜歡的「東森YOYO點點名」哥哥姐姐， 7月13日至17日帶領大小朋友一起歡樂唱跳。主題日7月15日(三)下午3點更邀請YOYO台超人氣香蕉哥哥到場，與大小朋友近距離互動，陪伴親子共度歡樂時光。

今年童玩節共邀請18個國家、26個團隊來台演出，帶領遊客展開世界文化之旅。7月13至18日有捷克「馬拉汀卡兒童民俗舞團(Children‘s Folklore Group Mladinka)」帶來捷克西南部充滿童趣的民俗歌舞；美國「韻律民俗舞蹈團(American Rhythm Folk Ensemble)」在班鳩琴、曼陀林等樂器伴奏下，表演美式踢踏舞、方塊舞等多元舞蹈；德國「圖林根邦魯道夫市民俗舞蹈團(Thüringer Folklore Tanzensemble Rudolstadt e.V)」展現圖林根地區民俗文化；「墨西哥之景舞蹈團(Escena México Compañía de Danza)」演繹該國熱情奔放的傳統舞蹈；菲律賓「薩林戈伊比科爾舞團(Salingoy Bicolandia Dance Company)」透過舞蹈呈現當地歷史、信仰和生活；夏威夷「阿呼納家族舞樂團(Ahuna Ohana)展示玻里尼西亞及太平洋不同島嶼之傳統音樂與舞蹈，印度「導師藝術中心舞團(Guru- the Arts Hub)」帶來原汁原味、鮮活的印度文化遺產舞曲；千里達及托巴哥「迪阿托尼克鋼鼓學院(Diatonic Pan Institute)」則是展演熱情洋溢的鋼鼓音樂與舞蹈，來童玩節之民眾不必出國，就能近距離感受世界多元文化的魅力。

而國際級專業表演團隊「金喇叭銅管樂團」7月13日至18日推出專為宜蘭童玩節打造的「森林銅樂會」。每日安排不同主題，透過「舞會派對」、「Bingo探險」、「銅管樂器體驗」、「紅白對抗」、「童玩點播」、「地雷冒險」及「夏日森林派對」互動演出，融合音樂演奏、遊戲、親子共舞、猜歌挑戰等元素，讓大小朋友在歡樂中親近音樂、享受藝術。
相關最新資訊請上童玩節官網https://www.yicfff.tw/ 及臉書https://www.facebook.com/YICFFF/查詢。

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