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亞馬遜工程師涉殺妻！屍體照傳給小三　恐終身監禁

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州發生一起殺妻命案，30歲亞馬遜工程師納恩（Avinash Narne）為了甩開家族安排的婚姻，涉嫌勒斃27歲妻子，甚至在行兇後把屍體照片傳給在印度的情婦，案件細節曝光震驚外界。

稱回家後發現妻子反鎖浴室　疑點重重

每日郵報報導，這對夫妻原本從印度赴美追求科技業工作機會，案發前3個月才剛搬進華盛頓州西雅圖近郊的貝爾維尤（Bellevue）公寓。

但就在去年10月27日，納恩稱，他買完藥物和冰淇淋回家後，發現27歲妻子薩比內尼（Raajitha Sabbineni）反鎖在浴室內，毫無反應。根據公寓電子門鎖紀錄，納恩案發當天下午6點16分外出、6點53分返家，還買了冰淇淋。他向警方表示，敲不開浴室門也得不到妻子回應後，隨即聯繫住附近的朋友與親戚；17分鐘後他再度外出求助，最終報警處理。

已知死者生前曾抱怨納恩調製的飲料味道異常苦澀，案發當天喝下的果昔更被形容喝起來像藥和咳嗽糖漿，極為可疑。驗屍報告證實死者死於勒斃。

婚前早有情人！父母反對仍持續交往

檢方稱，納恩是為了另一名印度女工程師邁特拉（Maithra KM）才狠下心殺妻。

2024年底，納恩向邁特拉求婚，還送上訂婚戒指，但婚事遭到邁特拉父母阻止，儘管如此，兩人依舊每天保持聯繫，還在2025年1月發生親密關係。即使納恩去年6月5日已與薩比內尼完婚，仍不時向邁特拉示愛，並邀請對方參加婚禮，婚後兩人依舊幾乎天天聯絡。

命案隔天　傳屍體照給小三

通訊紀錄成了破案關鍵。納恩在自稱救妻的期間，其實正與邁特拉通話，案發隔天，他還把妻子遺體照片傳給邁特拉。

警探根據公寓門禁系統紀錄判斷，案發當時不可能有其他人闖入公寓行凶。警方另外查出，浴室門其實可從外側轉動門把、關門上鎖，「這顯示嫌犯有可能是在浴室內攻擊被害人，或是行凶後將她移入浴室、再從外反鎖，使遺體獨自被鎖在裡面。」

納恩已於7月1日遭逮捕，目前已遭關押，保釋金500萬美元，預計8月24日出庭受審，可能面臨終身監禁。

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