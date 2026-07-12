扁嫂剩28.5公斤慶生網詛咒去死　陳水扁怒：這不是委屈什麼是委屈？

▲「扁嫂」吳淑珍7月11日過生日，兒子陳致中夫婦特別帶蛋糕來祝福。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

記者詹詠淇／台北報導

前總統陳水扁妻子、「扁嫂」吳淑珍昨過生日，兒子陳致中也在臉書發一家人的合照祝媽媽生日快樂、身體健康，「太多的委屈不足為外人道，求老天爺眷顧」，沒想到卻遭網友嗆「不是快死了嗎？」。陳水扁今（12日）心痛發文表示，選舉恩怨及對阿扁與扁家再有不共戴天之仇，有必要在生日這一天，對一位昨天量體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？這不是委屈，什麼是委屈？

前總統陳水扁今（12日）在社群平台以「扁嫂過生日被詛咒早走不夠委屈嗎」為題發文表示，昨天7月11日扁嫂生日，這是去年8月15日扁嫂昏迷疑似失去生命跡象，昏迷指數3，經搶救恢復呼吸心跳後的第一個生日，兒子陳致中夫婦也買小蛋糕為媽媽慶生。

陳水扁指出，扁嫂因41年前的政治車禍，不只下半身癱瘓，大小便不能自理，幾乎每天都會量不到血壓而昏倒；車禍腸穿孔切掉30公分腸子，連一口生日蛋糕都不能吃，只是拍照而已，就要被網路霸凌「不是快死了嗎？」詛咒扁嫂早走？

陳水扁痛批，政治不外人性。選舉恩怨及對阿扁與扁家再有不共戴天之仇，有必要在生日這一天，對一位昨天量體重只剩28.5公斤，終身重殘的老人家詛咒她去死嗎？陳致中在臉書寫，「太多的委屈不足為外人道」。過個苟延殘喘的生日還被網路集體詛咒去死，這不是委屈，什麼是委屈？

至於扁案的政治本質，陳水扁提到，他已經寫了10篇脆文。再沒多久，他將重修再版第一本獄中書《台灣的十字架》，說清楚講明白。