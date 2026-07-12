護專生離奇陳屍客家文物館！校方曝他安靜內向⋯警追關鍵3小時

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館，警方追查關鍵3小時 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區客家文物館今（12）日清晨驚傳死亡案件，一名李姓少年被人發現倒臥在客家文物館走道，已明顯沒有生命跡象。警方獲報到場後確認人已死亡，後續查出死者身分，是一名今年11月才滿18歲的李姓專科生，目前就讀高雄一所護專資訊管理科，校方表示得知死訊也非常意外。

李姓同學就讀高雄一所護專，目前是資訊管理科二升三學生，校方表示，李姓同學平時在校表現較為內向、安靜，校方也不清楚為何會在深夜前往客家文物館。事發後，學校已派員協助家屬處理相關後續事宜，也會配合檢警調查，希望能儘早釐清李姓同學的確切死因，讓家屬知道真相。

據了解，這起案件發生在12日清晨6時許，有民眾在客家文物館走道發現李姓少年倒臥地面，嚇得趕緊報警處理。警方與救護人員到場後，確認李姓少年已明顯死亡，初步研判死亡時間可能已超過2到3小時，現場也在少年身旁發現酒糧精飲料，至於該飲料與死亡原因是否有關，仍待進一步釐清。

▲李姓少年的母親悲痛來到殯儀館進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

警方後續調查確認，李姓少年在今年11月才滿18歲。根據李姓少年生前最後身影是在今天的凌晨三點半，透過監視器畫面可見，他深夜獨自出現在客家文物館周邊，身影一度在館舍外側及走道附近出現，步伐狀態非常穩定，只是不停的在變換位置，但之後未再離開，直到清晨6點多被人發現已經死亡，警方目前已調閱周邊監視器，釐清他深夜外出後的移動路線，以及抵達現場前後是否有與其他人接觸。

檢警稍早在高雄市立殯儀館進行相驗，李母帶著一名妹妹、弟弟以及男性友人到場。李母表示，孩子平常沒有喝酒習慣，身體也都很健康，沒有什麼疾病，完全不清楚為什麼會發生這樣的事。她難過表示，一切來得太突然，不知道為什麼會這樣，現在頭很暈、很難過，無法再多說下去。

由於李姓少年今年11月才滿18歲，仍屬未成年，警方對相關案情也相當謹慎處理。目前初步清查，現場並未發現明顯打鬥痕跡，詳細死亡原因仍待檢警相驗結果與後續調查進一步釐清，同時警方也會函請相關單位追究超商販售酒類商品給未成年的相關責任。