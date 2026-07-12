中共資訊戰醜化賴清德捧鄭麗文　綠委：它所讚揚的正是台灣最大威脅

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發布報告，針對6月份中國對台灣的資訊戰內容進行分析，台灣政治人物前兩名分別是總統賴清德和國民黨主席鄭麗文，以醜化賴清德，破壞台灣與第一島鏈、日菲間的關係，塑造台灣不受國際歡迎的負面形象，以及誇大頌讚鄭麗文等人。民進黨立委王定宇今（12日）表示，如果看懂中國資訊戰，就很清楚曉得，它所正面誇獎、讚揚的，恰恰就是台灣最大威脅；它所貶抑、攻擊的，則要先辨別是否為真，以及可能就是台灣目前最需要的。

民進黨立委王定宇今（12日）表示，IORG報告其實也不讓人意外，「中國共產黨要的就是消滅台灣、併吞台灣，讓台灣在世界上不被看見、失去盟友，而對台灣內部來講，要讓台灣內部分裂，對民主失去信心」。

王定宇指出，雖然鄭麗文在台灣內部仇恨值最高，連美國盟友都坦白說，不認為值得跟她有所往來，但在中國對台灣的資訊傳遞、資訊戰中，會發現它不斷地誇大美化像鄭麗文這樣的人；而賴清德作為台灣民主選舉的象徵，是民選總統，不僅代表國家機關也代表主權，拚命地去醜化他，讓台灣內部支持與不支持者陷入分裂，也讓台灣對民主產生疲乏無力感。

王定宇說，中國對台灣跟菲律賓、日本等第一島鏈國家，甚至是美國、澳洲，就極盡破壞之能事，不僅攻擊菲律賓，更試圖讓台灣跟日本、菲律賓產生裂痕、不信任感。如經濟水域談判，日菲及國際法都指出，談判內容對台灣毫無影響、沒有拘束力，單純針對中國擴張進行嚇阻，但在中國對台的資訊戰中會發現，拚命地說「台灣跪了」、「台灣沒有跟日本、菲律賓具體力爭」，直接把中國面對的嚇阻，轉移成台灣應該要去攻擊的方式，搭配台灣在地協力者、藍白民意代表、親中媒體放大效應。

王定宇認為，所謂的不意外就是，當中國要消滅、併吞台灣，弱化台灣民主、孤立台灣時，它所讚揚的當然就是對中國有利、對台灣不利；它所攻擊的反過來就是台灣所需要，但是對中國不利的。

王定宇指出，如果看懂中國資訊戰，台灣人站在台灣自己的國家利益時，就很清楚地曉得中國資訊傳遞、誇耀的鄭麗文所代表的就是中國利益，反而傷害台灣國家利益、貶損台灣重要核心價值。所以中國對台灣的資訊作戰不意外，但台灣的識讀與辨識能力要提升。中國這樣的國家不文明又想侵略台灣，它所正面誇獎、讚揚的，恰恰就是台灣最大威脅；它所貶抑、攻擊的，則要先辨別是否為真，以及可能就是台灣目前最需要的。

王定宇認為，IORG的報告不讓人意外，卻憂心，因為台灣內部有一大堆附和中國利益的人，希望台灣能具備自我防禦跟療癒自己的能力，否則中國這樣的資訊戰溫水煮青蛙，長久來看，對台灣反而是最具體且最大的威脅。