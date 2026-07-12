二伯爆抄襲日牌！YTR多米多羅貼4圖酸「一定是日本人在學阿嘎」

▲二伯自創品牌遭疑抄襲日本品牌。（圖／翻攝自HAHABABY、SOU・SOU官網）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲風波，二伯強調靈感來自生活與孩子。旅日網紅「多米多羅 Domidolo」也特地前往SOU・SOU門市拍照，並酸「這個怎麼跟阿嘎的品牌這麼像，一定是日本人在學阿嘎，好壞」。

多米多羅走進日本門市 拿出相似款式反串



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人在日本的多米多羅昨（11）日在IG發出4則限動，前往SOU・SOU實體商店青山門市逛街，先以「今天逛衣服店」開頭，接著拍攝店內商品，並貼出HAHABABY的品項，「欸這個怎麼跟阿嘎的品牌這麼像？」隨後，他又看到另一款商品，直呼「這個也好像，一定是日本人在學阿嘎，好壞。」

有網友在Threads發文，轉發多米多羅的限動，「多米多羅限動超x北，阿嘎一定恨死他。」

底下網友紛紛留言，「阿嘎現在已經把多米列為頭號敵人」、「遇到這種站在正確的那一邊，偏偏又一直瘋狂臭你的人，根本無法反擊，阿嘎只能認，但他內心恨」、「雖然但是，多米應該真的感謝阿嘎給他影片靈感」、「多米真趕得上進度條」、「多米多羅超好笑，他真的是勇士，此刻起我變成多粉」。

▲▼多米多羅前往門市。（圖／翻攝自多米多羅IG）



二伯講到背後辛苦數度哽咽



先前有網友質疑部分商品設計與日本品牌「SOU・SOU」相似，日方回信透露，自2022年起便陸續收到台灣消費者反映，至今已關注4年。二伯昨（10日）開直播分享創作歷程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物」；談到一路走來的艱辛，二伯一度眼眶泛淚，並感謝粉絲支持。

不過，爭議尚未平息，網友再整理多組對照圖，質疑「HAHABABY」至少有10款服飾與配件，設計概念與CECIL McBEE、MARKEY'S、Viga Wang、niko and等品牌相似，再度掀起討論。