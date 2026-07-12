不滿鄰居看門犬吠叫　屏東男「鐵管綁刀」捅死牠！判5月+罰15萬

記者郭玗潔／屏東報導

屏東縣崁頂鄉一名陳姓男子不滿鄰居飼養在鐵籠內的狗太吵，竟將鐵管綁上刀片瘋狂往籠內狂刺，導致狗慘死在血泊中。經飼主發現愛犬死亡，隨即報警處理，陳男也坦承犯行。全案經屏東地院審理，法官依陳男犯動物保護法之不得任意宰殺動物罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬，另併科罰金20萬。可上訴。

▲ 飼主在Threads貼出事發經過，畫面相當殘忍。（資料照／Threads@xianwen.li授權提供，下同）

據了解，這隻黃色米克斯狗被飼養在飼主屋外鐵籠內，陳男因不滿狗吠叫，在去年9月28日上午7時許，將鐵管裝上刀片，朝鐵籠內狂刺多達6次，被他人拿長棍驅趕制止，男子還表現出囂張的態度，最終狗狗因遭利器刺穿後腹膜腔等傷勢，倒臥在血泊中慘死。

李姓飼主發現愛犬遭殺害，報警處理。警方調閱監視器，隨即將犯嫌陳男查處到案，並通報動保處，全案依違反動物保護法移送屏東地檢署偵辦。陳男在警詢和偵查中皆坦承犯行，供稱該隻米克斯長期吠叫，已影響到他們家的生活，屢次反應皆無效，才會拿鐵管刺死牠。

法官認為，陳男只因不滿犬隻吠叫，不以理性方式解決，而無視家犬的生命靈性，以刺殺腹部方式宰殺犬隻，導致犬隻在痛苦中離世，罔顧動物生命，犯罪情節不輕，審酌陳犯後坦承犯行，但有詐欺、毒品前科，素行不佳等情，依他犯動物保護法之不得任意宰殺動物罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬，另併科罰金20萬，可易服勞役。可上訴。