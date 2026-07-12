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3度訪台！美重量級「挺台參議員」葛瑞姆猝逝　享壽71歲

▲▼ 美國參議員Lindsey Graham。（圖／路透）

▲重量級挺台參議員葛瑞姆猝逝。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）11日晚間驟逝，享壽71歲。其辦公室剛才發出聲明證實，他因「突發短暫疾病」病逝，震驚美國政壇。

《華盛頓郵報》報導，葛瑞姆是南卡州資深參議員，也是總統川普的堅定盟友。他於1994年首次當選眾議員，2002年當選參議員，今年原本也正在競選連任。

事實上，葛瑞姆曾經至少三度訪台，包括1999年擔任眾議員、2016年前總統蔡英文就任不久，以及2022年率領兩黨參眾議員訪台。

他當時致詞時說，此行是為了「對於所珍惜的價值表達支持」，強調「當中國對台灣的挑釁日益加劇，美國會和台灣站在一起」。

▼葛瑞姆曾率跨黨派國會代表團訪台。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團15日中午到外交部接受媒體訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

當時，前總統蔡英文也指出，過去20多年來，葛瑞姆參議員在強化台美經貿關係及支持台灣國際參與等方面，都有重要貢獻，是台灣在美國國會重要的支持力量。

2023年，葛瑞姆對美國派兵防衛台灣持開放態度，並稱美國「戰略模糊」政策已不合時宜，應與台灣簽訂防衛協議。

2024共和黨全國黨代表大會上，曾說服川普同意重大對台軍售案的他也強調，「美國優先但不代表只會獨善其身」，保護台灣免於侵略至關重要，更符合美國國安利益。

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