泡溫泉離奇失蹤！日5歲童全裸「下秒人間蒸發」　失蹤3周生死未卜

▲日本5歲男童與家人前往位於鹿兒島縣霧島市的「かれい川の湯」泡湯，卻疑似因遭急流沖走而失蹤。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

日本一名5歲男童，上個月與家人前往鹿兒島縣霧島市的溫泉泡湯，豈料在獨自留於湯屋的短暫空檔時離奇失蹤，至今已滿3周，依舊生死未卜。當地警方出動搜救人員，懷疑男童可能翻越窗戶誤入附近溪流遭急流沖走，目前正持續於現場周邊展開地毯式搜索，盼能儘速尋獲蛛絲馬跡。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，這起令人揪心的失蹤事件發生在6月21日。來自熊本縣八代市、年僅5歲的幼稚園男童田中嶺臣，當天與父母以及2歲的弟弟一同前往位於鹿兒島縣霧島市隼人町的溫泉會館「かれい川の湯」度假。

一家人當時預訂了隱密性高、適合家庭共浴的「個人湯屋」，準備好好享受泡湯時光，然而誰也沒有想到這趟家庭旅行如今卻演變成至今無法落幕的夢魘。

當地警方調查，事發當時男童正與父母一起在浴池內泡湯。隨後，父母親先行起身離開浴池，前往一旁的更衣室整理衣物，將男童短暫留在浴室內。然而，就在這短短幾分鐘的視線空檔中，當父母回頭準備叫喚孩子出來時，卻赫然發現男童已憑空消失，現場只留下空蕩蕩的浴池，驚慌失措的家屬連忙報警求助。

警方現場勘查後指出，由於溫泉浴池旁設有一扇窗戶，推測男童極有可能是獨自從露天溫泉旁的窗戶攀爬到室外，隨後走向溫泉設施附近的河流天降川。由於現場地形鄰近溪流，警方懷疑男童可能在接近河岸時不慎失足，不幸遭到湍急的溪水沖走。

截至今（12）日，男童失蹤已整整滿3周。日本警方從案發當天起便沒有放棄任何希望，每天皆派遣警力展開不間斷搜救，直到12日再度動員15名人力持續前往現場周邊與下游河段進行地毯式搜索。

根據警方公布的特徵，失蹤的田中嶺臣身高約120公分、身材偏瘦，失蹤時並未穿著衣物。