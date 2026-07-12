颱風前一天搶飛回台！旅遊達人曝「保險照樣有賠」　3條件曝光

▲颱風來襲提前返台，也有機會申請旅遊不便險理賠。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

旅遊不便險新制4月上路後，這次碰上巴威颱風，不少人好奇，因航班受影響，提前一天搭機返台是否能獲得理賠？旅遊粉專《跟著彭大去旅行》指出，雖然無法申請「班機延誤」定額理賠，但若符合條件，仍可透過「旅程更改」申請「實支」的票價差額，並提醒民眾掌握3大關鍵，以保單條款及保險公司認定為準。

4月1日起，旅遊不便險新制正式上路，針對定額給付商品新增限制，每人最多投保2張、同一家保險公司僅能投保1張，同時班機延誤、行李延誤或遺失等定額給付也設有理賠上限。而這次碰上新制實施後首個大型颱風，不少準備返台的旅客開始討論，若為了避開颱風提前改搭班機，究竟還能不能申請理賠。

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旅遊粉專《跟著彭大去旅行》發文分享，許多人誤以為提前返台一定不能理賠，其實關鍵在於申請的是「班機延誤」還是「旅程更改」。例如原訂7月11日返台，因颱風取消航班，臨時改訂7月10日班機提前回國，由於班機並非延後起飛，因此無法申請班機延誤的定額給付。

《跟著彭大去旅行》接著說，如果是因天災被迫更改行程，改票產生的票價差額，則有機會透過「旅程更改」申請實支實付的票價差額。值得注意的是，粉專強調其實是「實際支出，補償有上限」，理賠金額以原機票票價1.2倍為上限，並須扣除退票退款。

理賠上限曝光 3條件缺一不可



《跟著彭大去旅行》也提醒，想申請旅程更改理賠，必須符合3項條件，包括原班機確實因颱風等承保事故取消或受影響，並向航空公司取得航班取消或延誤證明；天災須發生於旅客所在的海外地點，或原本預定前往的目的地；以及事故發生時旅客必須仍在海外旅遊期間，若尚未出國或已返抵台灣，都不適用。最後也提醒，實際理賠內容仍須依各家保單條款及保險公司認定為準。

＊本文由旅遊粉專《跟著彭大去旅行》授權提供。

