驚悚連環撞！台南夫妻撞待轉機車「卡捐血車底」　4人送醫傷勢曝

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市安南區安吉路一段、台江文化中心前今(12日)上午10時37分發生車禍，雙載機車通過路口時撞待轉區的2部機車，隨後滑行撞上捐血車，導致一人一度受困捐血車底，事發當時的影片也曝光。

▲台南雙載機車路口車禍釀4傷！失控撞上捐血車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

影片中可以看到，雙載機車在通過路口時明顯偏向右側，隨後擦撞到了正在路口待轉區停等的兩部機車。碰撞發生後，機車瞬間失去控制，順著慣性向前方滑行，隨後直接衝入停在路旁的捐血車底，由於撞擊力道猛烈，夫妻2人卡在捐血車底無法動彈。

▲台南台江文化中心機車撞上捐血車，造成4人受傷。

警方初步調查，當時68歲吳姓夫妻騎機車雙載，經過安中路與安吉路口時，擦撞安中路口待轉的2部機車（駕駛人為黃男、曾女），機車再失控向前滑行、撞上台江文化中心前的捐血車輛。由於撞擊力道猛烈，吳姓夫妻連人帶車卡入車底，警消獲報後立即到場，並協助傷者脫困，現場共有4人受傷，分別送往奇美、安南醫院治療。

初步了解，整起車禍共釀成4人受傷，傷者分別為65歲的女性，臉部及肢體擦傷，右肢骨折；68歲男性，雙手及左腳骨折；40歲男性，肢體擦傷；59歲女性，肢體擦傷，目前4人均送往醫院治療，詳細事故原因尚待進一步釐清。