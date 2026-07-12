香港與阿拉伯國家貿易額　今年前5月年增35%

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波12日在網誌上表示，香港與海灣阿拉伯國家的貿易額，繼去年增長約5%後，今年首五個月更是按年上升了逾35%，尤其與阿拉伯聯合大公國的雙邊貿易額更是增長超過52%。

陳茂波在網誌上提到中東規模最大的創科展會LEAP EAST，他說，該活動今年一連三天的展會在港舉行，吸引了逾2.5萬人參加，當中非本地的參加者更是超過一半；與會投資者所管理的資產規模便達6.5萬億美元。

陳茂波說，這項來自沙烏地阿拉伯的盛事其中一大特點，是匯聚了國際上逾30個國家和地區的前沿創科企業、園區公司和投融資界。未來三年，這項盛事也會繼續在香港舉辦。

陳茂波指出，事實上，經過這幾年跟中東地區不斷加強交流和接觸，雙方逐步建立了更深厚的互信和友誼，並在經貿、金融、創科、以至人文交流等各方面，都發展了更深入的關係。香港和海灣阿拉伯國家的貿易額，繼去年增長約5%後，今年首五個月更是按年上升了逾35%，其中跟阿拉伯聯合大公國的雙邊貿易額更是增長超過52%。

陳茂波強調，從資本流向看，海灣的主權基金過去主要投資美歐市場，但其去年全球數百億美元的配置中，約40%流向亞洲，反映其在資產配置上正出現明顯變化，多元資產配置策略正逐步體現。