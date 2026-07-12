一中街恐怖店家！2小六女遭強推銷保養品押訂金　父氣炸報警

記者游瓊華／台中報導

台中知名的一中商圈推銷亂象再起！有家長怒向台中市議員蔡耀頡投訴，家中從國小畢業的女兒，近日與同學逛街時，遭保養品店員以試用產品為由帶入店內，之後卻高壓推銷，甚至要求留下百元訂金。更令家長氣憤的是，女童在被強行塗抹保養品後，皮膚出現嚴重紅腫過敏反應，緊急帶孩子就醫。女童父親怒不可遏，痛批店家：「是有多缺錢？連小六生都不放過！」隨後也向警局報案。

▲台中知名的一中商圈推銷亂象再起，這次受害者竟是兩名國小剛畢業女童，被店家強行推銷不成，竟被要求留下百元訂金。（圖／市議員蔡耀頡提供）



恐怖推銷過程曝！兩童被「分開包圍」強索訂金



市議員蔡耀頡轉述，女童當時與同學相約逛街，卻被店員以「試擦」、「填問卷」為由帶進店內，一進店後，兩個小孩就被刻意分開，讓她們在落單的情況下獨自面對多名大人，之後店員又強行在手上塗抹產品，開口要價900元，還推銷面膜等產品。當女童們面露猶豫時，店內多名店員便圍過來施加壓力，不斷質問「在考慮什麼？」。

▲女童手部試擦保養品處竟嚴重紅腫過敏，家長趕緊帶小孩前往就醫。（圖／市議員蔡耀頡提供）



試擦竟變嚴重過敏 家長急帶女童就醫

其中一人為了脫身，只好交出身上僅有的100元訂金。但另一人表示沒錢購買高價產品時，店員竟然還退而求其次，要求「修眉毛100元」。事後女童返家，試擦保養品之處發生嚴重過敏，家長趕緊帶小孩就醫，怒向議員投訴及報案。

議員砲轟：黑心店家已非首犯，市府到底管不管？



市議員蔡耀頡砲轟店家行為簡直「離譜至極」，最令人無法接受的是，受害者竟然是兩名缺乏社會經驗的國小畢業生。他直言，該店家過去就曾被民眾踢爆涉及強迫推銷，近期更累積了多起消費申訴紀錄，顯示這並非偶發事件，而是長期存在的商圈毒瘤。

「這不只是100元的問題！」蔡耀頡痛批，這涉及未成年人的人身安全、消費權益，更讓台中的城市形象受到嚴重衝擊。他質疑，面對這類慣犯業者，市府相關單位到底有何作為？為何能放任不肖業者持續在商圈橫行？

▲店家推銷不成，竟要求小女童付百元訂金。（圖／市議員蔡耀頡提供）



守護商圈形象 呼籲加強稽查還民眾安心環境

蔡耀頡強調，台中市政府近年積極推廣觀光與商圈發展，但如果放任少數業者以「見人就拉、強迫推銷」的流氓方式營業，不僅傷害消費者，更會讓外地旅客對台中留下極差的印象。

他呼籲市府應拿出鐵腕政策，針對一中商圈這類惡意推銷的業者加強稽查與重罰。商圈需要的是安心、自由的消費環境，而不是讓民眾在逛街時提心吊膽，擔心自己或孩子成為下一個被強拉恐嚇的受害者。