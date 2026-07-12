北京主張「擁有巴丹島主權」　菲媒：怎不向俄羅斯要回海參崴？

▲菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

在南海仲裁案屆滿十週年之際，北京透過學者高調拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論調。對此，菲律賓《每日論壇報》（Daily Tribune）發表社論反問北京，為何從未以相同標準，要求俄羅斯歸還清朝時期割讓，舊稱為「海參崴」的符拉迪沃斯托克（Vladivostok）。

《每日論壇報》刊登社論表示，中國近期將巴丹群島描述為台灣的「自然延伸」，並非要讓國際社會接受這項主張，而是試圖塑造「巴丹群島存在主權爭議」的印象。

該文指出，北京近年對領土主張經常援引歷史、文化、古代漁民活動或地理等不同論述，目的都是讓原本沒有爭議的地區，變成國際社會討論的「爭議議題」。

該文表示，當各界開始討論「是否存在爭議」時，北京便能持續要求各國回應其主張，使菲律賓不得不反覆為既有主權事實辯護，外交焦點也從「巴丹群島屬於菲律賓」轉向「中國是否擁有主張」。

該文分析，如果菲律賓巴丹群島被認為是「爭議地區」，中國未來便可指控美菲「肩並肩」（Balikatan）等聯合演習是在「爭議地區軍事化」，然後反對美國、日本、澳洲等國，在該區域活動，並增加周邊海空域巡弋或施壓的政治空間，「北京真正希望建立的並非歷史論述，而是讓各國在巴丹群島議題上採取更謹慎的態度」。

面對北京所拋出「菲律賓巴丹群島主權自古屬中國」論調。該文提出反問，北京近年經常以歷史、文化或古代漁民活動作為領土主張依據，但面對19世紀割讓給俄羅斯的海參崴，卻未提出相同主張。

該文認為，中國的歷史論述具有選擇性，主要集中於涉及能源、重要航道、島礁及軍事利益的區域，而未一致適用於所有歷史領土問題。文中強調，中國的目的並非立即改變領土現狀，而是先讓外界接受「存在爭議」的前提，再逐步影響各國對相關地區的政策與行動。