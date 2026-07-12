巴威過譽？他喊風雨無感「比午後雷陣雨還弱」：一點都不威

▲網友認為，午後雷陣雨更有感。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中央氣象署今天上午8時30分解除巴威海上颱風警報，氣象署指出，巴威颱風在洋面上非常久，共維持6天強颱，也是近年少見暴風圈較大的颱風。就有網友指出，這兩天的風勢與降雨都不如原先預期，甚至認為比幾個星期前的午後雷陣雨還弱，質疑「巴威完全過譽了吧？」貼文掀起熱論。

風雨不如預期



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有網友在PTT發文，這兩天幾乎沒有感受到明顯風雨，與先前幾場午後雷陣雨相比，巴威帶來的天氣變化反而更加輕微，「巴威完全過譽了吧？比午後雷陣雨還弱，到底是誰把巴威吹成超級強颱的？」

貼文一出，網友表示，颱風路徑與強度隨時可能改變，事前沒有人能準確預知結果，「山區雨很大，大部分都下在山區」、「風很大啊，雨倒是很小」、「你先走出去外面再說，風狂成這樣，你跟我說過譽？沒有風招牌會掉落？」「北海岸這裡跳起來都快可以飛了」、「因為你不住山區，出一張嘴最簡單」、「要把你吹到海裡才爽對吧！」

據中央災害應變中心統計，截至今（12）日上午7時左右，全台已有累計3004件災害案，多為民生、基礎設施災情，2668件已處理完畢，336件持續處理中。另外，全台累計134人受傷，受傷原因以強風或路面濕滑導致騎乘機車、自行車摔傷，以及民眾進行防颱整備時跌落、遭物品砸傷或割傷為主。

▼巴威颱風襲台。（圖／氣象署提供）

