「南海仲裁案」10周年　陸駐菲大使：清理遺毒刻不容緩

▲中國大陸駐菲律賓大使井泉。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

南海仲裁案裁決10周年，中國大陸駐菲律賓大使井泉12日在《人民日報》刊文痛批，南海仲裁案裁決非法荒謬，給中菲關係和地區局勢帶來的傷害已暴露無遺，全面清理其遺毒刻不容緩。

井泉在文中提到，南海仲裁案是披著法律外衣的政治鬧劇，所謂仲裁庭，絕不是國際法庭，而是一個拿錢辦事的草台班子，只是在庭審的時候使用了常設仲裁法院的大廳。

井泉指出，南海仲裁案裁決無視基本法理和事實，是明顯的枉法裁判，比如，把南沙最大島嶼，有著50萬平方公尺的太平島判定為岩礁，進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架，「這完全不符合南海的事實，也不符合《公約》規定。如果按照這一標準，世界海洋格局要被改寫。」

井泉強調，。中方不接受、不參與仲裁，不承認裁決，既是維護中國的主權和權益，也是維護國際法的權威和尊嚴。

井泉說，南海仲裁案裁決不斷損害中菲關係和地區穩定。10年來，菲方頑固堅持裁決錯誤立場，企圖單方面落實裁決內容，出台所謂「海洋區域法」、「群島海道法」搞法理侵權，在黃岩島、仁愛礁、仙賓礁、鐵線礁等島礁和海域不斷製造事端、侵權挑釁，菲反華勢力和域外國家時不時拿裁決說事，挑動菲民族主義情緒和中菲兩國對立。

井泉指出，裁決非但沒能解決中菲之間的涉海爭議，反而給雙邊關係發展和雙方管控涉海問題製造了巨大的困難，成為深深扎進中菲之間的一根毒刺，成為域外勢力干預地區局勢的藉口。

井泉提到，中方處理涉海問題的立場是一貫和明確的，「是我們的，少一分都不行；不是我們的，多一分也不要。中方堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，不接受、不承認所謂南海仲裁案及其裁決，不接受任何基於裁決的主張和行動。」

井泉還說，中方的立場主張清清楚楚擺在這裡，過去10年沒有變，未來也是這樣。對菲律賓來說，當務之急是認清現實，拋棄幻想，把裁決這塊阻礙中菲關係和破壞地區穩定的絆腳石徹底搬開，實現雙邊關係早日重回正軌。