國中兒罰抄課文家長「求國賠2百萬」吞敗　法官：符合教學目的

▲台中有家長認為國中班導過度讓兒子罰寫，提出國賠。（示意圖／記者許權毅攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名國一男學生的家長不滿兒子被罰抄課文，認為抄寫課文的數量已影響兒子作息和身心健康，提告將學校告上法院，要求國家賠償男學生140萬9829元，賠父母精神撫慰金60萬元。台中地院審理，法官認為，班導因學生遲到等因素適當增加作業，符合教學、指導及輔導管教學生之目的，判學校免賠。可上訴。

家長主張，兒子小志(化名)為該中學一年級學生，由丁姓女老師擔任班導師，從2022年10月間起，丁師就違反教學要點之規範，要求小志提前在7時25分到校，強迫學生在早自習期間考試或自主學習，如果遲到要罰抄國文課文；又故意訂立超出小志能力的成績門檻，沒達成標準也要罰該科目課文相對應的稿紙張數，導致小志每天都花大量時間罰寫課文，多次延宕放學時間，必須用跑的去補習班還遲到。

家長指出，小志還因罰抄而晚睡，影響生活作息，甚至在學校因罰抄，被剝奪午休和體育課的權利，他們多次向丁師反應無果，只能向學校反應，沒想到丁師懷恨在心，除了讓兒子繼續罰寫，還以「你的計謀成功了」等語恐嚇，導致小志在壓力下罹患憂鬱症，不願上課、害怕念書、情緒低落，他們也因為擔心兒子而精神痛苦，提告向學校求償轉學學費支出62萬4349元、醫療費用8萬5480元、非財產上損害即精神慰撫金70萬元，共140萬9829元，也要學校賠償她精神慰撫金60萬元等語。

不過丁師否認有不當要求及管教，法官檢視小志的聯絡簿，認為丁師並沒要求學生每日需上午7時25分到校，而要求學生在週五上午7時25分到校，也是為了學校升旗典禮之需，另丁師因學生遲到等行為制訂罰抄課文的懲罰，也屬教師對學生的輔導管教行為。

法官指出，家長雖提出丁師訂定的「目標九宮格」，但內容包含「立計畫人小志」、「一、目標是什麼？」、「目標是一個人想要達成的具體事項」等，可見上面的科目目標並非由丁師單方訂定，難認她故意訂定超出小志能力的門檻，且丁師表示九宮格並沒有真的實施，小志也沒提出因沒達到九宮成績被罰抄的事實，因此難採信小志家長的說法，且家長提出的診斷書，也沒顯示小志病情與丁師，有任何因果關係，判丁師免賠。可上訴。