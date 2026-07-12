巴威登陸地遭重創　700多棵路樹遭連根拔起

▲巴威登陸，樹木遭連根拔起。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「巴威」11日晚間在浙江溫州的樂清二次登陸，據大陸媒體報導，在巴威的侵襲下，當地有700多棵樹被連根拔起。‌‌

大陸中央氣象台12日上午發出颱風黃色預警，稱巴威已於11日23時20分前後在浙江台州玉環市坎門街道沿海登陸，並於12日0時前後在浙江溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（38米/秒）。

據《中新網》報導，浙江樂清全市有1300多株樹木出現倒伏情況，其中有700多棵樹被連根拔起。

▼巴威登陸，河道水位上漲。（圖／翻攝微博）



大陸中央氣象台指出，巴威今晨的強度已由颱風級減弱為強熱帶風暴級（約等於輕颱），早晨8時其中心位於浙江省杭州市富陽區境內，外圍最大風力有10級（28米/秒）。

大陸中央氣象台預計，巴威將以每小時15~20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，並於13日在安徽東部轉向東北方向移動，14日由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。

雖然巴威的強度持續減弱，但專家提醒，未來三天，安徽中南部、遼寧中西部、河北東北部等地有強降雨，河北東北部、安徽南部等局地發生山洪、地質災害的氣象風險很高，安徽南部、浙江中南部等地的部分中小河流有漫堤（超過河岸高度）的氣象風險。