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「大量毒菇」現蹤大阪市公園！誤食恐腹瀉嘔吐　專家：很難根除

記者吳美依／綜合報導

日本大阪市內多座公園近期出現大量毒菇「綠褶菇」（又稱大青褶傘菇），公園管理單位正積極採用人工方式清除。專家認為毒菇生長旺盛與氣候變遷有關，但此種菇類恐怕難以徹底根除，呼籲民眾提高警覺、避免誤食。

毒菇大量出沒　大阪市示警

《關西電視台》報導，大阪市靭公園、大阪城公園都開始長出「綠褶菇」，這種菇類含有毒性，食用後會引起嘔吐、腹瀉、頭痛，甚至嚴重的腸胃問題。

事實上，大阪過去多次發生食用「綠褶菇」引發的食物中毒。曾有一名50多歲男子在附近公園採集「綠褶菇」後回家烹煮吃下肚，約2小時後便出現嘔吐及腹痛症狀，「我放在家裡看了一陣子，但因為它長得實在太漂亮了，最後實在忍不住就吃了。」

不過，靭公園負責人多田弘美表示，這種毒菇每年梅雨季都會出現，只是今年數量特別驚人。

近畿大學農學部白坂憲章教授說，「綠褶菇」大多生長於溫暖地區，近年受到全球暖化影響，大阪市區的公園及花園中也越來越常看見。至於今年大量出現的原因，則可能跟降雨量有關，「前幾年幾乎都是空梅，幾乎沒什麼下雨。今年雨下得非常多，所以才會特別大量地冒出來。」

不過，他坦言「綠褶菇」恐怕不太可能完全根除，「等到菇傘打開時，它就已經開始散播孢子。這些孢子之後又會發芽，到了明年又會再長出來。」

因此，大阪府食品安全推進課也呼籲市民，對於無法100%確認為食用菇的菇類，務必做到「不採、不吃、不販售、不轉送他人」。

毒菇變良藥？學界積極研發中

不過，毒菇也並非毫無價值。立命館大學藥學部井之上浩一教授正積極投入研究，希望利用毒菇中的成分，開發癌症治療藥物。

他目前正在進行的研究是，「把一種叫『月夜茸』的毒菇磨成粉，再灑到癌細胞上，觀察它是否能破壞癌細胞，研究它是否具有抗癌效果。目前以肝癌、大腸癌以及血液癌症為主要目標。」

研究團隊必須分析多達數百種毒菇所含的毒素，逐一確認是否會對癌細胞產生反應，是一項極需耐心的工作。

儘管如此，井之上浩一仍滿懷期待，「如果能為飽受癌症所苦的患者提供藥物，而且這個藥還是從毒菇中誕生，我認為這是一件非常有前景的事。而且自古以來也一直有人說，毒物也可能成為良藥。」

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