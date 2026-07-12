韓海軍護衛艦士兵「凌晨巡邏」人間蒸發！軍機、艦艇緊急出動搜救

▲南韓海軍驅逐艦與其他艦隊舉行閱兵儀式。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍今（12）日驚傳士兵失蹤意外！一名在東海（日本海）北方界線（NLL）附近海域執行警備任務的護衛艦一等兵，於12日凌晨巡邏後下落不明，直到早上未現身值班才被發現失蹤。軍方已緊急出動10多艘艦艇與多架軍機，偕同海警全力搜救中。

根據《韓聯社》，南韓海軍12日發布聲明指出，「今天上午，在東海（日本海）江原特別自治道高城郡巨津邑東方約50公里的海域上，一名正在執行警備任務的海軍艦艇船員（士兵）宣告失蹤。」

該名失蹤的士兵階級為一等兵，服役於海軍的護衛艦。調查指出，該名士兵最後一次現身是在12日凌晨0時至2時之間，當時負責船艙內部巡邏的值班人員，曾在艦艇的室內通道與他擦身而過，豈料這竟成了他失蹤前的最後身影。

直到當天上午8時，該名一等兵並未準時出席他原本應負責的值班勤務，同袍與長官驚覺異狀並在艦艇內四處搜尋未果，才正式確認他已經失蹤，懷疑可能不幸落海。

▲南韓江原道高城郡位於東部沿岸，因地形影響，在邊境監視上有其死角。（圖／達志影像）

南韓軍方接獲通報後不敢大意，立刻展開大規模搜救行動。海軍目前已與海警組成聯合搜救隊，緊急投入10多艘搜救艦艇以及多架軍機，在失蹤海域展開地毯式搜索。南韓海軍對此表示，「我們也已經向正在附近作業的漁船、周邊商船等通報相關狀況，積極請求民間協助搜救。」

由於事發地點鄰近兩韓交界的北方界線（NLL），極具政治與軍事敏感度。南韓軍方為了防止潛在的誤判或衝突，同時爭取更多救援機會，已透過北韓也能接收到的「國際商線共通網」等通訊管道，向北韓當局通報了這起人員失蹤事件。

對此，南韓國防部長官安圭伯上午接獲失蹤事故報告後，也立即下達緊急指示，要求軍方「必須盡最大努力，以最迅速且安全的方式搜救失蹤人員」。同時，安圭伯也強調，軍方必須與海警等相關機構保持緊密的合作機制，動員一切可用資源，與時間賽跑拯救年輕生命。