護專生半夜走到客家文物館離奇亡　母淚崩求真相：為什麼會這樣

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區客家文物館今（12）日清晨驚傳死亡案件，一名李姓護專生被發現倒臥在客家文物館走道，已明顯沒有生命跡象。警方獲報到場後確認人已死亡，死者身分也已查出，是一名李姓少年，今年11月才滿18歲。檢警稍早已在高雄市立殯儀館進行相驗，李母面對突如其來的噩耗，悲痛到幾乎無法說話。

▲李姓少年的母親悲痛來到殯儀館進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，這起案件發生在12日清晨6時許，有民眾在客家文物館走道發現李姓少年倒臥地面，趕緊報警處理。警方與救護人員到場後，確認李姓少年已經明顯死亡，初步研判死亡時間可能已超過2到3小時，現場也在少年身旁發現含有酒精類飲料，至於該飲料與死因是否有關，仍待進一步釐清。

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方後續調查確認，死者是李姓護專生，目前仍在就學，今年11月才滿18歲。李姓少年生前最後身影也曝光，從監視器畫面可見，李姓護專生今凌晨約3點半獨自前往客家文物館周邊，身影一度在館舍外側及走道附近出現，之後未再離開。警方目前已調閱周邊監視器，釐清他深夜外出後的移動路線，以及抵達現場前後是否有與其他人接觸。

檢警稍早在高雄市立殯儀館進行相驗，李母帶著一名妹妹、弟弟以及男性友人到場。李母表示，孩子平常沒有喝酒習慣，身體也都很健康，沒有什麼疾病，完全不清楚為什麼會發生這樣的事。她難過表示，一切來得太突然，不知道為什麼會這樣，現在頭很暈、很難過，情緒幾乎潰堤，無法再多說下去。

由於李姓少年今年11月才滿18歲，仍屬未成年，警方對相關案情也相當謹慎處理。目前初步清查，現場並未發現明顯打鬥痕跡，詳細死亡原因仍待檢警相驗結果與後續調查進一步釐清。