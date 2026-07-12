二伯早就被盯4年！陳沂揭「日牌沒提告原因」　狠酸：不覺得丟臉嗎

▲二伯哽咽分享創作歷程。（圖／翻攝自臉書）



記者劉維榛／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」，遭質疑部分商品設計與日本品牌「SOU・SOU」相似，二伯強調靈感來自生活與孩子。對此，網紅陳沂發文狠酸，認為服裝設計若非一模一樣，法律上未必構成侵權，但她質疑商品售價與SOU・SOU相近，「有SOU・SOU不買，為什麼想買HAHAcopy？」

蔡阿嘎近日接連捲入風波，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也遭網友質疑，部分商品設計與日本品牌「SOU・SOU」相似。先前有網友向SOU・SOU反映，日方回信表示，自2022年起便陸續收到台灣消費者通報，至今已關注約4年。

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二伯在10日開直播分享品牌創作歷程，談到一路走來的辛苦時一度眼眶泛淚，並表示創作靈感來自與孩子共同生活及日常觀察，同時強調品牌一路堅持台灣製造。

對此，網紅陳沂在臉書發文表示，「其實不只SOU・SOU，網友還翻出其他品牌也高度相似。」她提到，二伯在直播中強調創作過程艱辛，並稱靈感來自生活、孩子以及堅持台灣製造，而日本品牌方面也因台灣網友通報，已持續觀察HAHABABY長達4年。

陳沂揭未提告原因：高度雷同也不能說是侵權



不過陳沂認為，日方遲遲未提告，主要原因可能是服裝設計若非一模一樣，即使高度雷同，在法律上也未必容易成立侵權。她也酸說，「二伯說她靈感來自生活，其實也沒說錯，每個『品牌』都是她的靈感來源啊！」

最後陳沂更直言，HAHABABY商品售價動輒千元，與SOU・SOU價格相差不大，「有SOU・SOU不買，為什麼想要買HAHAcopy啊？」並補充，「說我這衣服是蔡阿嘎老婆二伯的品牌，感覺不是挺丟臉的嗎？」

▼二伯自創品牌遭疑抄襲日本品牌。（圖／翻攝自HAHABABY、SOU・SOU官網）

