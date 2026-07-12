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年薪逾450萬、56歲退休！美航管員大缺人　美媒點出致命傷

▲▼ 飛航管制塔,機場 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航管人員年薪逾450萬，依舊面臨人力短缺的狀況。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦航空管理局（FAA）目前正陷入嚴重航管員人才荒，雖然這份工作能帶來高達6位數美元的年薪與聯邦福利，但全美各地依舊面臨數千名的人力缺口。其中一項致命原因，正是官方法律硬性規定航管員必須在56歲退休，而這項鐵律已實施超過50年。

航管員年薪逾450萬　依舊人力荒

紐約郵報報導，根據美國勞工統計局2024年數據，航管員年薪中位數超過14萬美元（約新台幣450萬元），資深人員靠加班與額外津貼還能有更高的收入。雖然FAA已發放超過1200萬美元的留任獎金，且提供聯邦退休金、退休福利與醫療保險，但許多人仍選擇在56歲之前提早退休。

儘管待遇誘人，但這份工作承受極高壓力，除了是6天工作制、每天輪班10小時，且對錯誤「零容忍」，官方更限制應徵者年齡須在31歲以下。

56歲強制退休成硬傷

自1971年起，FAA就實施管制員在56歲退休的強制性規定，起因擔憂高齡航管員無法在崗位上快速做出決策而制定。雖然沒有科學證據證明56歲以上的航管員犯錯機率較高，但FAA至今仍未調整這項強制退休年齡的規定。

航管員的工作內容包括協調飛機起降動線、管理航班延誤、監測天氣狀況，並確保飛機安全通過管轄空域。

FAA承認美國航管人員人數比目標短少數千人，目前全美僅有1.1萬名認證專業航管員，遠低於目標的1.5萬人，不過並未考慮調整強制退休年齡，而是把重心放在招募更多年輕人力上。FAA的目標是在2026、2027、2028財政年度分別招募超過2200名、2300名、2400名新進航管員。

新人培訓速度跟不上

過去10年間，全美航管員人數減少約6%，但高度依賴航管系統的航班數量卻反倒增加10%。

針對缺人風暴，一位飛行員在論壇Reddit發問引發熱烈討論，有網友直言，新冠疫情期間的航管員培訓停滯超過一年，導致出現問題，且培訓耗時多年，導致招募速度放緩。

也有人認為，問題在於並非所有受訓人員最終都能通過認證，「他們很得意一年招了1800名航管員，但實際上大概只有25%的人能在2到3年內通過認證」，加上表現不佳的人退訓流程繁瑣，往往只會造成積壓問題，拖慢後面可能勝任此工作的人的進度。另外，也有人把問題歸咎於1981年總統雷根開除逾萬名罷工航管員的歷史陰影。

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