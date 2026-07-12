轟凌濤刻意詆毀！　陳智菡護柯文哲：他談賴清德的原話不是如此

▲民眾黨團主任陳智菡槓上凌濤。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前接受節目專訪時稱，總統賴清德若跟民眾黨合作，國內政局不會亂成這樣，讓國民黨桃園市議員凌濤痛批，2024年六點協議是柯文哲撕的，竟然又還說可以跟賴清德合作，價值跟中心思想到底在哪裡？這是民眾黨的科學理性務實嗎？民眾黨團主任陳智菡回擊，這個評論實在是莫名其妙，柯文哲的原話完全不是如此，「若凌濤不是根本沒看專訪在大放厥詞，那就是刻意扭曲詆毀了。」

凌濤昨日在政論節目《TVBS戰情室》中痛批，看到柯文哲的專訪後很多國民黨支持者是有情緒了，2024年六點協議是柯文哲撕的，竟然又還說可以跟賴清德合作，「那你的價值跟中心思想到底在哪裡？選前可以跟藍簽六點協議，選後馬上說要跟賴清德合作。」對於柯文哲司法纏身，國民黨也是選擇聲援，但柯文哲卻持續放任母姊會、那對夫妻（指民眾黨松山信義市議員參選人許甫、民眾黨團主任陳智菡）搞得烏煙瘴氣。

陳智菡反擊凌濤痛罵柯文哲在專訪中「自己承認」2024年大選後就跑去跟賴清德談合作，是毫無誠信，「這個評論實在是莫名其妙，柯P的原話完全不是如此」。陳智菡把節目摘錄逐字，提到柯文哲在節目表示「小英在卸任之前，還請我吃一碗牛肉麵，還找我到總統府說，這個不管怎麼樣，我要卸任了，過去大家有什麼誤會，都可以講一講。至少小英還表達善意，這個傢伙（指賴清德）是上來就把我抓去關了。」

主持人樊啟明反問，「到後來都完全沒有跟您...有任何管道的一些（溝通）」，柯文哲也直言「沒有啊！賴清德對我唯一就是把我抓去關而已」。而針對目前朝野僵局，柯文哲認為解鈴還需繫鈴人，「執政黨這邊有權力的人，是不是應該要先往前跨一步，我只看到他每天罵我就算了，每天也是罵黃國昌。」

陳智菡認為，「若凌濤不是根本沒看專訪在大放厥詞，那就是刻意扭曲詆毀了！」

