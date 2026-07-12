本周12生肖運勢出爐！牛、羊、狗成最大贏家

▲7月12日~18日12生肖趨勢排行出爐。（圖／CFP）

文／CTWANT

新的一周到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出7月12日至7月18日12生肖整體趨勢排行。本周在事業、財運、愛情及健康四大面向中，各生肖表現各有亮點，其中牛、羊、狗整體運勢最為突出，不僅多次躋身排行榜前段班，更有望迎來貴人相助、財運提升及感情升溫。

本周事業運前三名：

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1.牛：本周運勢強勁，先聲奪人，為第一名。出差結緣的貴人，請珍惜機會好好合作，展現自己的強項，錯過可惜。

2.羊：本周運勢極佳，順利順勢，為第二名。好運持續光臨，你也以積極態度、勤奮努力，相得益彰。

3.狗：本周運勢持續加碼，一路看好，為第三名。事業運轉強，成功是態度問題，要懂得借力使力，跨界合作。

4.虎：本周運勢力道堅強，突破重圍，同為第三名。工作上再多的磨練與辛苦，都能在結果上得到應有的收穫。

本周財運前三名：

1.羊：本周在財運上有好消息，期望接財順利的同時，也要加深專業技術，才能對得起自己與客戶，實至名歸。

2.狗：事業運帶動財運，軟實力勝過當前硬體大環境，服務至上讓你與客戶之間增強了專業美好的印象。

3.牛：本周財運持續上升，利用專業技術加上興趣，讓你一邊賺錢，一邊享受，對得起自己與客戶，實至名歸。

本周愛情運前三名：

1.牛：愛情運超旺，小小的旅行，讓你和男友的感情再度升溫。喜歡這樣的感覺，陽光明媚，海水正藍，幸福甜蜜。

2.羊：忙碌桃花乍現的一周，郎有情妹無意，對方感情狀態都讓你遲疑怯步。未婚男性有固定對象者，可向對方提出訂婚佳期。

3.雞：本周愛情運上升，心想事成。柔情似水的你，渴望夏天到來能出現令你心儀的人，順利展開一場戀愛。

本周健康運前三名：

1.狗：健康運不錯，持續的夏日戲水，雖然皮膚曬黑了，但是身體變得結實有力，體型完美，太喜歡這種感覺了。

2.羊：健康運勢不俗，即使天熱，開始調理身體健康，該吃該補該塑型，希望能回到五年前健康美麗的狀態。

3.牛：健康運勢不俗，喝個花草茶，聽個冥想音樂，晚上洗完澡後點上精油燈，讓身體得到真正的放鬆。

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