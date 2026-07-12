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退休女師錯過班機　拒離開管制區「沒看到誠意」！航空公司退票了

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲女老師控訴航空公司超賣機票。（圖，下同／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

一名桃園退休女老師日前要搭飛機前往新加坡，結果錯過登機時間，沒有搭上飛機，後來航空公司找來航警，請女老師走出管制區，但女老師不斷指責「是你們的問題，為什麼我要走？」控訴航空公司機票超賣，讓旅客滯留機場。最後航空公司退票，讓女老師搭下一班飛機前往新加坡，事件掀起網友熱論。

退休女老師日前前往新加坡，錯過了登機時間，沒有搭上飛機，地勤人員請老師離開管制區，老師不悅說「我為什麼要離開？那我接下來呢？現在我沒辦法上飛機，是你們的疏失」、「我不要出去，出去要做什麼？出去就可以協助了嗎？」

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退休女老師錯過登機留在管制區

地勤人員解釋，票務相關的問題，要到外面的票務櫃檯處理；怎料，老師卻要求櫃檯票務人員進管制區處理，「為什麼要我走動？」「他們有沒有拿誠意來協調？沒有啊，沒有人出來」。最後，一名女地勤人員出來安撫老師的情緒，才說服老師離開管制區。老師稱讚，「妳這是一個很棒的橋樑，因為我都聽得懂啊，因為你好好講話」，最後還要求地勤人員送她一杯咖啡，「我又餓、又累、又睏」。

航空公司同意退票　改讓女老師搭下一班機

事後，航空公司退票，讓女老師搭乘下一班飛機，抵達新加坡後，女老師還在IG發限動控訴，「航空公司超賣機票，旅客滯留機場卻不處理，心酸無人知，飛機掉下來主管才會受理哦！」不過，目前女老師的IG、FB都關閉了。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

整起事件曝光，林智群律師在臉書發文，退休老師吵一吵，無理取鬧一下，航空公司竟然退票，讓她可以搭下一班前往新加坡，「這個就是航空公司不對了，原來旅客不遵守時間，是航空公司的問題？那以後大家都這樣搞好啦。不要這麼鄉愿，好嗎？服務方每一次的退讓，都是在教育奧客們，說你們是對的，你們的無理取鬧也是對的。那遵守規定的旅客，都是白痴嗎？」

女老師的行為，許多網友看傻眼，「現在年輕老師因為有這些狀況的前輩們而過得十分辛苦」、「你沒來搭機航空公司把你拉掉是正常的，這個叫作業程序，懂？」「什麼叫年輕人做事很粗糙，妳臉皮才粗糙吧」、「最後還要拗一杯咖啡」、「這位老師，機場不是妳的教室，地勤也不是妳的學生」、「整個錄影一直強調自己是老師，地勤人員真的聽得很無奈」、「還要拗一杯咖啡喝。 真的有夠不要臉，得了便宜還賣乖」。還有網友透露，「她半夜在一航廈報到大廳大吼大叫很久了」。

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