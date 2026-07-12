會呼吸的山屋 ！兼顧綠能、環保與安全　奇萊山屋完工8月試營運

▲奇萊山屋坐落於海拔3,345公尺高山、兼具現代化機能與低衝擊、輕量化的中型山屋，預計於8月開始試營運。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經多年的精心策劃與艱辛施工，國家公園署太魯閣國家公園管理處位於奇萊山區新建的「奇萊山屋」已完工並於今年7月上旬順利完成驗收。這座坐落於海拔3,345公尺高山、兼具現代化機能與低衝擊、輕量化的中型山屋，預計於8月開始試營運。

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▲▼建築主體以鋼骨及國產材為主，內外牆面採用福州杉，地板、床架與主結構使用台灣杉，所有木料建材完全不做防腐處理也不上任何保護漆。



太管處表示，未來山屋將規劃採取預約收費制提供服務，不僅能為山友帶來更優質、安全的高山住宿與緊急避難空間，更與周邊既有的避難小屋連成一線，大幅提升奇萊山區登山活動的整體品質與安全保障。

新建的「奇萊山屋」在規劃上凝聚了過去山屋的使用經驗與功能進化，特別選址於奇萊北峰與主峰稜線下方、冷杉林旁的基地，利用天然地形具備極佳的避風與隱蔽條件。

山屋內部空間充分考慮到登山者需求，共提供40個床位，個人使用空間部分，床位間設有隔板以顧慮個人隱私，並配備個人置物櫃；公共區域則有餐廳(兼交誼廳)、廚房、更衣室、乾燥區、鞋子雨衣濕區空間，以及結合環境保護與生態理念的油水分離設施與生態廁所。

▲▼知名畫家鄭治桂教授為「奇萊山屋」題字，更於山屋三處角落留有墨寶。

國家公園署說明，這座山屋最大的特色在於其「低衝擊、輕量化」的環保工法。建築主體以鋼骨及國產材為主，內外牆面採用福州杉，地板、床架與主結構使用臺灣杉，生態廁所外牆則特別以日本燒杉方式製作柳杉木料。為了維護脆弱的高山生態並兼顧山屋的耐候性，所有木料建材完全不做防腐處理也不上任何保護漆，徹底避免防腐藥劑及塗漆因滲出或剝離而隨雨水流入土壤與水源。

此外，整棟山屋以長條狀板材拼接安裝，不僅能維持木材自然的透氣與透水特性，能隨氣候自然乾燥並排出水氣，也使山屋未來的維修更加簡單方便，可說是一棟「會呼吸的山屋」。

在資源循環與環境友善方面，山屋採用太陽能與風力綠能發電儲電系統，充分供應屋內所需電力，並提供山友手機充電需求，維持通訊功能，提升登山安全。用水則利用屋頂收集雨水與雪水，經過濾後匯集到總容水量14公噸的水塔內，全面供應廚房及廁所用水。為了降低對高山環境生態影響，生態廁所請山友於使用後投放稻殼以加速排遺分解為腐植土；另外，廚房設置油水分離設備，攔截廚房產生的油脂，防止油脂隨著水滲入自然環境中，並且廚餘及垃圾也規定須由山友自行攜帶下山。山屋玻璃窗也特別張貼當地野生動物與登山路線地圖窗貼，在發揮室內採光功能的同時，也能有效避免鳥擊憾事發生。

▲▼建材皆先行在平地進行單元化組裝，查驗無誤再拆卸，分批打包吊掛上山組裝。

除現代化硬體設施設置，奇萊山屋更注入濃厚藝術人文氣息。太管處特別邀請解說志工，也是知名畫家鄭治桂教授為「奇萊山屋」題字，更於山屋三處角落留有墨寶，讓山友在休憩之餘也可以尋寶欣賞。內部設計也充滿工藝巧思，山屋內最重要的中心柱與屋頂銜接的金屬，特別打造成堅實的樹枝造型，宛如撐起山屋的一棵大樹；多處固定樑柱間的三角金屬板也鏤刻「奇萊」或「Taroko」字樣；牆面則掛滿太魯閣的高山景觀及生態攝影作品，與山屋的自然調性完美呼應。

國家公園署指出，新奇萊山屋可說是彙集各界智慧與凝聚共識的成果，自112年啟動現地勘查選址、設計，規劃設計期間陸續在太管處舉辦公開說明會，廣邀生態界、登山界及太魯閣族人共同討論，聽取各界意見後逐步修正方向，更在開工前於台北「0km山物所」召開說明會，建立共識、消除疑慮，並持續進行生態檢核工作。

縱使各界凝聚共識，現地施工充滿了嚴峻的極限挑戰。施工期間遭遇0403大地震，導致一度人力調度困難，而114年的嚴冬低溫也嚴重衝擊施工進度。此外，即便天氣狀況允許，工程人員須在海拔3,345公尺的高山環境下作業，面臨身心極大的負荷。為縮短山區施工作業時間，建材皆先行在平地進行單元化組裝，查驗無誤再拆卸，分批打包吊掛上山組裝。建材的吊掛則是另一項挑戰，每趟次的重量與吊掛方式，都必須通過空勤及陸航教官的嚴格檢查，吊掛重心配重也得精準無誤，更要跟高山多變的天氣賽跑。太管處特別感謝空勤總隊及民間直升機業者的全力投入，才得以順利完成這項艱巨的任務。

▲施工期間工程人員須在海拔3,345公尺的高山環境下作業，身心面臨極大的負荷。

國家公園署最後表示，奇萊連峰地形陡峻、氣候多變，向來是太魯閣熱門具挑戰性的登山路線。隨著山林開放政策的推行，太管處近年來陸續改善山區的避難山屋設施，包括屏風山屋、鋸東避難小屋。而此次新奇萊山屋的完成，恰好能與奇萊東稜先前完成的磐石中峰、北鞍三叉及大理石等3座避難小屋連成一線，為山友構築出更完整的高山緊急避難網絡。

奇萊山屋將規劃採預約收費的方式提供山友服務，國家公園署籲請山友務必遵守相關入山申請與山屋使用規定，共同愛惜這座結合科技、藝術與環保理念的高山避風港，落實「無痕山林」精神。

