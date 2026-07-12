離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

記者許宥孺／高雄報導

受到巴威颱風影響，高雄市昨（11）日停止上班、上課一天，颱風假本意是為了讓民眾防颱，不過卻有民眾跑到西子灣衝浪，離譜畫面曝光，引起網友群情激憤，不過因南部海域未被列入警戒，因此不會開單舉發。

▲有民眾在巴威颱風期間衝西子灣衝浪。（圖／記者許宥孺翻攝）



根據中央氣象署資訊，高雄市 11日最大陣風可達8至9級，沿海地區陣風達10級以上，達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，高雄市11日停止上班、停止上課。

颱風假是基於安全防護與緊急應變考量，除了保障民眾安全，也是為了讓民眾進行防災準備，不過卻有民眾在颱風期間跑到西子灣南岬頭海域從事衝浪活動，大票民眾直擊都傻眼了，立即報警處理。

畫面曝光後，網友看完影片拳頭都硬了，紛紛撂重話：「想投胎的人留不住，就放心去吧」、「颱風天就是有不怕死的人」、「原來颱風假是這樣使用的？萬一被捲 又要海巡冒危險出海搜尋」、「不做死就不會死，重罰吧⋯⋯」、「直接開罰」、「支持重罰」。

▲警方獲報到場勸導衝浪男子。（圖／記者許宥孺翻攝）



海巡署南部分署第五岸巡隊、鼓山分局員警11日晚間6點多接獲通報，派員前往處置。該名衝浪民眾經過員警勸導後，已配合上岸並離開現場。

岸巡隊表示，依昨（11）日中央氣象署公布資訊，台灣南部海域尚未列入警戒區域，因此高雄市政府災害應變中心所發布的禁止進入海域公告當時尚未生效。但颱風期間海象變化迅速，沿海地區可能出現長浪、強陣風及瞬間大浪，具有高度危險性，再次呼籲颱風影響期間應避免前往海邊從事各項水域遊憩活動，以維護自身安全。

▲男子經勸導後已離開現場。（圖／記者許宥孺翻攝）



事實上，地方政府發布公告警戒區後，民眾前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動，對法進入警戒區者，海巡署可依據《災害防救法》逕行開立舉發單，並移送地方政府處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。