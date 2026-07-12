新北女開車載尪...猛撞超商前轎車畫面曝　快篩驗出3種毒！

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區今（12日）凌晨發生車禍，一名44歲卓姓女子開著租來的小客車，載著50歲的唐姓丈夫準備返家，未料行經興南路二段時，竟在「完全沒有煞車」的狀態下，高速硬生生追撞停放在超商前的一輛轎車，巨大撞擊聲嚇壞站在旁邊的2位民眾。警方獲報趕抵，對卓女實施毒品唾液快篩，結果竟有鴉片、依托咪酯（喪屍毒）、安非他命等陽性反應，當場將她上銬逮捕，並開罰最高12萬及吊扣駕照、車牌及車輛。

▲監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，卓姓女子開著租賃車載著唐姓丈夫正準備返家。未料，當車輛行經超商前，卓女宛如失神一般，在毫無減速、煞車的狀況下，直挺挺地猛烈追撞停在超商前、27歲蕭姓男子的小客車，讓站在車附近的2位民眾嚇得急閃躲。

強大撞擊力道造成2車車體嚴重變形，所幸現場並無人員受傷。不過，員警在盤查過程中，發現肇事的卓女雖然沒有酒駕，但卻言詞閃爍、神情異常恍惚。經實施毒品唾液快篩檢測。沒想到驗出毒品鴉片、依托咪酯及安非他命陽性反應，當場被依現行犯上銬逮捕。

全案訊後依公共危險罪（毒駕）及《毒品危害防制條例》，將卓女移送新北地檢署偵辦。針對惡劣的毒駕行為，依《道路交通管理處罰條例》製單告發，當場重罰最高12萬元罰鍰，並處以吊扣駕駛執照、扣車輛牌照，並將租賃車移置保管。

▲▼卓女毒駕追撞停在路旁小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）