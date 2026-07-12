佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）



記者陶本和／台北報導

國民黨桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷學生時代，涉及霸凌、簽賭等黑歷史風波，甚至傳出他用特權閃兵；而其母親、國民黨立委萬美玲則澄清，佀廣洋當時120公斤減不下來，不然他羨慕哥哥當兵很酷。對此，律師黃帝穎12日表示，佀廣洋還未到36歲法定除役年齡，呼籲桃園市政府，協助佀廣洋申請改判體位，馬上就能當兵了。

黃帝穎指出，萬美玲接受專訪時坦承「佀廣洋沒當兵」，但稱他那時120公斤減不下來「羨慕哥哥當兵很酷」。不過他說，法律上，佀廣洋不用羨慕，現已減肥成功，依法申請改判體位就能當兵。

黃帝穎表示，依據萬美玲所述，佀廣洋當時服兵役的體位，也許BMI值不符合規定，但佀廣洋還未到36歲法定除役年齡，應依法「申請改判體位」，馬上就可以去當兵，佀廣洋不用羨慕哥哥當兵很酷，立即可以報效國家，「如不提申請改判體位，反而凸顯佀廣洋對羨慕當兵的保家衛國虛情假意」。

黃帝穎說，桃園市政府已公告「申請改判體位」相關規定在官網上，對在地青年佀廣洋羨慕當兵，尤其桃園立委萬美玲更公開喊話稱佀廣洋羨慕當兵，桃園市政府應積極協助佀廣洋申請改判體位。

▼桃園市政府已公告「申請改判體位」相關規定在官網上，黃帝穎呼籲桃園市府協助佀廣洋申請。（圖／黃帝穎社群平台）

