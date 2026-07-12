巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行　瑞芳警持續巡查確保安全

▲巴威颱風遠離，台2線瑞濱至鼻頭恢復通行，瑞芳警持續巡查防落石坍方。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

中度颱風巴威帶來強風豪雨，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段依中央氣象署風雨預報，於10日晚間10時預警性封閉台2線75K至84K（瑞濱至鼻頭）路段。隨著颱風逐漸遠離，道路經巡查確認安全無虞後，今天（12日）上午7時解除封閉，恢復車輛通行，瑞芳警分局也同步解除交通管制，並持續派遣警力巡查沿線路況，確保行車安全。

瑞芳警分局表示，北海岸公路緊鄰山區及海岸，每逢颱風期間容易受到豪雨及強陣風影響，可能發生落石、坍方、土石流、路樹倒塌及積淹水等災情。接獲公路單位通知後，警方立即啟動交通應變機制，調派警力前往各封閉管制點，協助道路封閉、交通疏導及現場秩序維護，並與公路局保持密切聯繫，即時掌握道路及天候變化，確保各項防災措施迅速到位。

警方指出，此次預警性封路是依據中央氣象署風雨預報及道路防災作業機制所採取的預防性措施，展現警察、公路養護及各防災單位橫向合作、超前部署的防災作為。透過即時資訊共享、迅速應變及勤務協調，提前完成道路管制及交通疏導，希望降低災害風險，避免民眾誤入危險路段，保障用路安全。

隨著道路恢復通行，瑞芳警分局同步配合解除交通管制，並持續派遣警力巡查沿線道路，加強交通疏導及警戒勤務，密切注意是否仍有落石、零星坍方、漂流物或路面積水等潛在危害，確保恢復通車後行車安全無虞。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，保障民眾生命安全始終是警方首要任務，預警性封路並非等待災害發生後才處置，而是結合警察、公路及各防災單位力量，透過科學預判、超前部署與密切合作，將風險降至最低。他強調，道路解除封閉並不代表勤務結束，警方仍將持續巡視轄內重要道路、掌握路況變化，並與公路單位保持密切聯繫，讓每位用路人都能安心返家。

瑞芳警分局也提醒，雖然颱風已逐漸遠離，但山區及濱海道路因連日降雨，仍可能出現零星落石、坍方或路面受損等情形，呼籲用路人行駛台2線及山區道路時，務必減速慢行、保持安全車距，並留意最新天氣及道路資訊，配合現場警力與公路單位指揮，共同維護行車安全。