國際物理奧林匹亞競賽　台灣5金「世界第一」

▲國際物理奧林匹亞競賽台灣成績世界第一，成員（左起）邱柏瑋、吳思謙、洪靖承、劉前奕、郭宸璿。（圖／教育部提供）

生活中心／台北報導

我國參加2026年第56屆國際物理奧林匹亞競賽，奪得5面金牌，國際排名世界第一。

第56屆國際物理奧林匹亞競賽由哥倫比亞主辦，今年有91國、381名學生參賽，台灣參賽學生為建國中學郭宸璿、吳思謙、桃園武陵高中邱柏瑋、新竹科學園區實驗高中劉前奕及台南一中學洪靖承，5人皆獲得金牌，國際排名並列第一名（以金牌數計算）。

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台灣自1994年參賽以來累計已獲85金、36銀、18銅及8榮譽獎，本屆5名學生全數奪金，創下近10年最佳成績。

此次代表隊領隊為台師大教授陳傳仁，並由台師大教授高賢忠、清大教授牟中瑜、陽明交大榮譽教授朱仲夏、台大教授吳俊輝及武陵高中教師王慈甦隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁。代表團於7月3日赴哥倫比亞參賽，當地時間昨天（11日）揭曉成績，預定7月16日返抵國門。

根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。