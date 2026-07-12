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佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

▲▼時事評論員吳靜怡公布佀廣洋2020年時的照片，要求公布佀廣洋的兵役體檢紀錄。（圖／吳靜怡社群平台）

▲時事評論員吳靜怡公布佀廣洋2020年時的照片，要求公布佀廣洋的兵役體檢紀錄。（圖／吳靜怡社群平台）

記者陶本和／台北報導

國民黨桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷學生時代，涉及霸凌、簽賭等黑歷史風波，甚至傳出他用特權閃兵；而其母親、國民黨立委萬美玲則澄清，佀廣洋沒當兵是因為體檢時，體重120公斤超標。不過，時事評論員吳靜怡12日貼出2020年佀廣洋的照片，她質疑，「這麼帥有120公斤？」要求公開佀廣洋兵役體檢紀錄，並呼籲政府查了演藝圈，也應該查政治人物。

針對萬美玲強調佀廣洋是因為體重超標，重達120公斤所以才沒有服兵役，英文補教名師「大衛薯淑」在臉書貼出自己180公分、120多公斤的照片，提供給大家來對照佀廣洋。

吳靜怡則貼出2020年佀廣洋的照片，並提出質疑「這麼帥有120公斤？」她要求公開佀廣洋兵役體檢紀錄，政府查了演藝圈，也該用同一標準查政治人物。

吳靜怡說，哪家指定醫院體檢？實測身高、體重與BMI是多少？桃園市徵兵檢查會依哪一版標準核定免役？兵役公不公平，不能只靠立委媽媽的口頭保證。

吳靜怡認為，演藝圈閃兵案從王大陸一路查到陳零九、威廉、修杰楷、陳柏霖、坤達、張書偉、薛仕凌及唐禹哲等人，內政部更將另外92件疑似假高血壓逃兵案件，函送全台16個地檢署偵辦，政府既然宣稱兵役公平不容侵犯，就不能只在鎂光燈最亮的演藝圈展現魄力，難道社會討論度這麼大、有多位民眾檢舉的情況，就因為佀廣洋的媽媽是萬美玲所以不查？

吳靜怡說，萬美玲要繼續當立委，就請主動公開遮蔽個資後的體檢及免役資料，不然就是隱匿的共犯，這不是預設他有罪，而是要求政治人物的孩子，接受與演藝人員、一般役男完全相同的查核標準。

吳靜怡強調，如果人民開始害怕立委，這個國家就完蛋了，看來這些被霸凌的孩子們，長大後，對台灣還是有信心，才選擇勇敢，「加油，同學們，一起對抗桃園帝王蟹吧」。

▲▼英文補教名師大衛薯叔公布自己180公分、120多公斤的照片，供民眾對照國民黨桃園市議員參選人佀廣洋的身形。（圖／大衛薯叔社群平台）

▲▼英文補教名師大衛薯叔公布自己180公分、120多公斤的照片，供民眾對照國民黨桃園市議員參選人佀廣洋的身形。（圖／大衛薯叔社群平台）

▲▼英文補教名師大衛薯叔公布自己180公分、120多公斤的照片，供民眾對照國民黨桃園市議員參選人佀廣洋的身形。（圖／大衛薯叔社群平台）

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