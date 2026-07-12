真心感謝颱風假！一票人「補眠30小時」狂謝天：證明週休三日有用

▲颱風假意外成了上班族喘息時光。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

一場颱風看見上班族壓力！一名網友表示，真心感謝這次颱風假，對沒有暑假、沒有連假的上班族來說，終於能喘口氣，就算只能待在家或遠距上班，也比每天趕著進公司輕鬆許多。貼文引發超千人共鳴，「抱著感恩的心睡了20小時」、「整個充電到不行」。

一名網友在Threads發文直呼，他打從心底真心謝謝這次颱風假，對於早就沒有暑假的大人、七八月完全沒有連假的社畜而言，這無疑是個難得可以喘口氣的機會。原PO坦言，就算還是得遠距上班，就算颱風天哪裡都不能去，也比每天鬧鐘一響就得跳起來趕進公司的絕望好得多。

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不過，原PO也強調，自己當然不希望颱風造成任何災害，只是想表達，站在一個上班族的立場，能夠多放一天假，真的讓人滿懷感激。

8000人共鳴！網曝「補眠30小時」超療癒



貼文曝光後，立刻引發8000多名網友爆共鳴，「這天假證明了週休三日真的有用之外，也證明了很多工作根本沒必要進辦公室」、「超級同感！非常感謝這個颱風假，完全沒有亂跑，兩天補眠30小時，感恩的心」、「工作、家裡都停不下來的我，有這個颱風假可以讓我喘口氣真的很感謝，上週沒有一天睡滿5小時」、「我也都乖乖沒亂跑，在家補眠玩遊戲，整個充電到不行」、「不僅可以補眠，還可以好好大掃除一下，也是很不錯的啊」、「抱著感恩的心睡了20小時」。