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企業、議員攜手獅子會齊送愛　修院育幼院單車300公里遠征圓夢　

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲修院育幼院近日單車挑戰300公里遠征墾丁、鵝鑾鼻，獲全一水電工程公司、市議長陳姿妏、張秀華議員、國際獅子會等公私單位協力贊助 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了培養失依失家孩子們的堅韌毅力與自信心，嘉義修院育幼院與玄愛兒少關懷家園日前發起「單車攻征墾丁」圓夢挑戰計畫。

這項充滿汗水與蛻變的長征旅程，不僅獲得在地知名企業「全一水電工程有限公司」與「熊阿姨」的全力支持，行程前陪伴孩子進行「嘉義番路阿里山」的耐力試騎；更獲得嘉義市議長陳姿妏、市議員張秀華及國際獅子會各分會的熱心善款與物資相挺，公私協力化為最溫暖的後盾，陪伴孩子們用雙腳踩出屬於自己的精彩人生。

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

園方發文表示，日前挑戰計畫進入第四天，旅途中受到強烈颱風巴威影響，基於安全第一原則果斷原地休息。然而，這天驚喜獲得的「颱風假」，非但沒有讓學習停下，教練與夥伴們反而趁著停騎的上午，帶著孩子們坐下來深度對話，回顧這幾天踩著踏板的點點滴滴。

孩子們認真分享著：「這幾天我學會了要等待騎得慢的人」、「看到上坡很累，但我告訴自己絕對不能放棄」。聽到這群勇敢的小騎士們親口說出體悟與改變，讓在場陪伴的大人們超級動容，更深刻感受到這趟圓夢之旅的教育意義在這一刻完全值得。

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨著下午風雨漸歇，大夥衝向期待已久的水世界瘋狂釋放，緊繃了幾天的團隊全被笑聲填滿。晚餐時刻更是驚喜不斷，全一水電「熊阿姨」與先生林怡華及兩個兒子林建廷、林育騰一家人還特別從大老遠親自開車趕到屏東枋寮，並在「阿東火鍋」設宴款待，更豪爽交代：「今天目標零廚餘，想吃什麼儘管吃！」

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

修院育幼院院方由衷感謝全一水電、熊阿姨、林怡華的無私奉獻，以及議長陳姿妏、議員張秀華與國際獅子會的大力支持，這份來自社會各界的愛與資源，讓孩子的電量直接充到200%。明天早上六點，單車大隊將帶著飽滿的能量與滿滿的祝福再度出發，銜接未完的挑戰，全力衝刺最終目標——鵝鑾鼻燈塔！

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 政企政界齊送愛！「全一水電」攜手市議長陳姿妏、張秀華議員、獅子會 助修院育幼院單車征墾丁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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