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美軍轟炸畫面曝光！　「連續3晚空襲」摧毀伊朗逾300處目標

記者吳美依／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）發布最新影片表示，已於11日完成本週針對伊朗的第3輪軍事打擊行動，要求伊朗為攻擊荷莫茲海峽商船一事負責。

▲▼美軍中央司令部（CENTCOM）發布最新影片表示，已於7月11日完成本週針對伊朗的第3輪軍事打擊行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲美軍11日完成本週針對伊朗的第3輪軍事打擊行動。（圖／翻攝X@CENTCOM，下同。）

根據美軍中央司令部聲明，美軍透過陸基與海基戰機、無人機、海軍艦艇發射精準彈藥，攻擊伊朗飛彈與無人機基地、海軍設施、彈藥庫、通訊網路、海岸監控據點，一共摧毀約140處伊朗軍事目標。

▲▼美軍中央司令部（CENTCOM）發布最新影片表示，已於7月11日完成本週針對伊朗的第3輪軍事打擊行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）

聲明指出，「在本週3晚的打擊行動中，美軍中央司令部奉最高統帥指令（累計）打擊逾300處目標」，以削弱伊朗對通行海峽商船發動攻擊的能力，「商船仍持續通過這條全球關鍵航運走廊」。

美軍中央司令部還宣稱，自今年5月初以來，美軍已協助超過800艘商船及4億桶原油安全通過荷莫茲海峽。

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