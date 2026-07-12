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伊朗反擊！飛彈無人機狂襲中東美軍設施　打擊MQ-9無人機庫

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲伊朗媒體聲稱畫面顯示伊朗無人機攻擊科威特境內的美軍據點。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對伊朗發動攻擊之後，中東多國警報響起，如今伊朗證實對卡達、巴林、科威特、約旦的美軍設施展開報復行動。

半島電視台報導，伊朗革命衛隊發布聲明證實發射飛彈攻擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan airbase），目標鎖定該基地的美國軍事設施，摧毀指揮控制中心以及存放MQ-9無人機的機庫。

除此之外，伊朗也聲稱對科威特與巴林境內的美軍據點發動數波無人機攻擊，鎖定科威特境內愛國者（Patriot）防空系統、一座彈藥庫及一處屬於美軍的雷達站，另一波無人機攻擊則鎖定巴林境內的美軍通訊系統與雷達站。伊朗稱，這是對美國持續空襲伊朗南部地區的回應。

伊斯蘭革命衛隊旗下的法斯通訊社（Fars）發布影片，聲稱畫面顯示伊朗無人機攻擊科威特境內的美軍據點。

至於卡達，伊朗革命衛隊則稱已對烏代德空軍基地（Al Udeid），摧毀基地一座戰機維修中心與指揮控制中心。不過此前，卡達國防部表示攔截一枚瞄準卡達的飛彈。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）指出，革命衛隊對阿曼杜格姆港（Port of Duqm）內供美軍航空母艦使用的後勤支援中心與加油平台發動一場猛烈攻擊，相關設施已在這次攻擊中被摧毀。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）再次敦促美國遵守美伊簽署的諒解備忘錄條款，稱美國干預荷莫茲海峽開闢所謂「非法航道」的作法導致該地區局勢動盪不安，伊朗武裝部隊將堅定捍衛伊朗人民在該海峽的權利，軍方也會持續更新其目標資料庫。

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