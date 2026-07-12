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「我叫小喵咪！」奶嘴萌娃颱風天獨自站路口　台中警神救援

記者游瓊華／台中報導

巴威颱風昨（11）日侵襲台中，正當員警冒著風雨巡邏時，竟在路口「捕獲」一名落單的奶嘴萌娃。這名女童疑似要獨自過馬路，險象環生，員警趕緊上前一把抱起。詢問姓名時，女童一句「我叫小喵咪」讓員警心都被融化了。所幸警方迅速在超商外發現正心急如焚的父親，及時阻止了可能發生的意外。

▲奶嘴萌娃颱風天走失。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲女童一句「我叫小喵咪」讓員警心都被融化了。所幸警方迅速在超商外發現正心急如焚的父親，及時阻止了可能發生的意外。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市警察局第四分局南屯派出所警員蘇子翔、李英傑執行巡邏勤務，行經南屯路二段與惠文南街口時，眼角餘光瞥見一名咬著奶嘴的小女童，獨自站路口轉角，兩名員警直覺有異，立即迴轉返回查看，確認女童疑似與家人走散。

由於女童年紀尚幼，無法清楚說出姓名及住處，員警擔心她發生危險，立即將其抱離車道，並帶往附近的吳碧珣里長服務處，熱心的吳里長得知情況後，也立即放下手邊工作，一同加入協尋行列。

超商結帳一轉身愛女消失　台中爸颱風天嚇瘋報警

就在員警四處尋找家屬之際，接獲一名父親報案，表示自己帶女兒到附近超商購物，結帳時一個轉身，驚覺身旁的女兒已不見蹤影，心急如焚趕緊報警求助。經比對報案內容及女童特徵完全相符，員警立即帶著女童返回超商與父親相認，父親一見到女兒平安無事，激動地將孩子緊緊抱在懷裡，不斷向員警及協助尋人的里長吳碧珣致謝。

第四分局呼籲家長外出時務必隨時留意孩童動向，尤其在商店、夜市、公園及路口等人車較多場所，避免孩童離開視線；若不慎與家人走散，也請第一時間立即撥打110報案向警察求助。

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