刪手足特留分卡關？律師揭「特別貢獻制度」實務困境：會是災難

▲現行民法規定，無配偶及子女者即使立遺囑，兄弟姊妹仍可主張特留分繼承遺產。（示意圖／視覺中國CFP）

圖文／CTWANT

這幾天，關心「遺囑自由」的朋友們，許多人都看到此則新聞了，「刪手足特留分修法版本，立院黨團協商無共識，將送院會處理。」

身為長期推動遺囑自由的台灣遺囑協會，帶大家看懂這場立法院攻防焦點，以及為什麼連執掌審判的司法院都不贊成法務部的所謂配套！

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朝野一致支持「刪手足特留分」，那到底在吵什麼？

目前立法院不論是各黨派立委、法務部甚至司法院，大家對於「刪除兄弟姊妹特留分」這個核心大方向，朝野是高度共識、一致贊成的！ 大家都認為舊法已經完全不符合現代少子化與單身社會的現狀。

之所以會「無共識」，完全是卡在法務部這次隨之提出、想用來保障照顧者的配套——「特別貢獻分」制度（民法第 1173 條之 1 增訂草案）。

▲台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，司法院代表點出「特別貢獻」在法律審判上極難舉證與量化，換言之，如果特別貢獻制倉促上路，那麼將會是司法災難。（圖／劉韋德律師提供）

法務部的出發點很貼心，希望鼓勵子女照顧高齡長輩，所以增訂：如果繼承人中有對長輩進行療養看護、提供勞務、或對財產維持有「特別貢獻」者，在分遺產時可以多分一點。

為什麼連「司法院」都不認同這個制度？

司法院代表在協商時直接點出實務上的致命傷：「特別貢獻」在法律審判上極難舉證與量化，換言之，如果特別貢獻制倉促上路，那麼將會是司法災難！

如果通過這個制度，未來長輩一走，法庭可能會天天上演以下爭執：

• 大姐說：「我天天幫爸爸煮飯、洗衣服，這是特別貢獻，我要多拿 200 萬！」

• 弟弟反駁：「妳住家裡不用付房租，那是應該的！我每個月出 3 萬請看護，這才叫特別貢獻！」

• 妹妹說：「我跟爸爸說台積電會大漲，爸爸賺了不少錢，對爸爸財產增加有相當幫助，所以我貢獻最大！」

若這種模糊的「特別貢獻」從以前的溫情孝順變成一種法律上的權利，只會變成未來手足撕裂親情、癱瘓法院的武器。

因此在野黨立委多主張應該「先把沒有爭議的手足特留分單獨刪除」，至於特別貢獻分等複雜配套，必須退回重新討論；但執政黨立委則與法務部立場相同，認為必須一併處理，讓弱勢手足獲得適當的保障。

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