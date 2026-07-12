超白目！颱風期間擅闖海岸公告警戒區　花蓮2男遭擧發送裁罰

巴威颱風一路避開台灣、朝中國沿海前進，衛星雲圖更意外掀起討論。ICU醫師陳志金直呼「好險巴威最後來個轉身，讓人不禁想起遙控器的傳說」，他甚至進一步發現「定格一看，是不是像一張人臉？」貼文曝光後，引來網友熱議「台灣上空有結界」、「像山神」。