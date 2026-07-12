超白目！颱風期間擅闖海岸公告警戒區　花蓮2男遭擧發送裁罰

▲2名男子遭岸巡人員會同轄區警方取締並開立擧發單。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮2名男子於11日下午颱風期間擅自進入海岸公告警戒區，海巡署東部分署第一三岸巡隊會同當地警方趕抵現場取締，2男因無任何合法通行證，警方依違反「災害防救法」相關規定，開立擧發單後勸離。
海巡署東部分署第九巡防區指揮部於11日下午5時51分接獲民眾通報，指稱於花蓮縣高巢農場岸際有2名民眾擅自進入公告警戒區，第一三岸巡隊立即派遣4車10人前往查處，並會同花蓮縣警察局新城分局崇德派出所員警共同處置。
經警方查核，2名男子未持有通行證件，仍進入花蓮縣政府公告劃定之警戒區域，已明顯違反「災害防救法」相關規定，海巡署人員依法開立舉發單，後續函送花蓮縣政府依法裁罰。
因「巴威」颱風持續影響，花蓮縣政府災害應變中心尚未解除警戒區公告，依公告內容，花蓮縣海岸、海港、港埠、內山、山地、河川、區域排水及土石流危險溪流等區域均屬颱風期間公告警戒區，除持有通行證件外民眾不得擅自進入。
海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，颱風期間風浪強勁、海象瞬息萬變，公告警戒區均屬高風險區域，請民眾切勿心存僥倖進入公告管制區範圍， 籲請民眾注意自身安全，如於海域或岸際發生任何急難救助等情況，請立即撥打海巡免費服務專線「118」，將派員馳赴協助處理。
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