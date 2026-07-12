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暑假逛台南左鎮化石園區也能學防災！　消防員教親子用住警器護全家

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


暑假期間，台南左鎮化石園區湧入不少親子遊客，台南市消防局第四救災救護大隊左鎮分隊，12日上午進駐園區設定防災宣導攤位，透過互動解說，向大小朋友宣導居家用電、爆竹煙火、輻射防護及連動式住宅用火災警報器等安全觀念，讓親子在參觀化石、享受知性旅程之餘，也能把實用的防災知識帶回家。

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）
消防人員指出，暑期氣溫升高，冷氣、電風扇及各類電器使用頻率增加，民眾應落實「用電五不一沒有」原則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插，以及電器周圍不放置可燃物，並避免使用沒有安全標章的電器產品，以降低電線走火及電器火災風險。

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）
此外，暑假期間節慶及戶外活動增加，消防人員也提醒，購買爆竹煙火時應認明合格標示，選購合法產品，並依照產品使用說明及相關規範施放，兒童施放時更須由成年人陪同，避免因操作不當釀成燒燙傷或火災。


現場宣導另一項重點，是能夠讓屋內多個警報器同步示警的「無線連動式住警器」。消防人員說明，一般住警器偵測到濃煙後，通常僅安裝位置附近會發出警報；連動式住警器則可透過無線訊號，使屋內不同房間及樓層的警報器同步鳴響。


對於樓層較多的透天住宅，或家中有長輩、幼童及熟睡中的家人而言，即使火災發生在不同樓層，也能及早聽見警報、掌握逃生時間，強化全屋防火安全。

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）
第四救災救護大隊長蔡國保表示，消防安全教育應從小紮根，左鎮化石園區是親子共學的優質場域，透過消防人員駐點及互動宣導，可讓防災觀念自然融入家庭生活。他也呼籲民眾，除依規定安裝住宅用火災警報器外，可進一步選用連動式設備，建立更完整的居家預警防護網。

消防局長楊宗林表示，暑假期間民眾待在家中的時間增加，家庭用電量也可能隨之攀升，應定期檢查延長線、插座及電器設備是否老化、破損或異常發熱，並按下住警器測試按鈕，確認警報功能及電池電量正常。

▲台南市消防局左鎮分隊進駐左鎮化石園區設置宣導攤位，向親子遊客推廣居家防災及消防安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）
消防局提醒，防災並非等到災害發生後才開始，而是從日常生活中的每一次檢查與準備做起。民眾只要落實安全用電、正確使用爆竹煙火及安裝住警器，就能降低災害發生風險，讓暑期出遊玩得開心，返家後也能住得安心。

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