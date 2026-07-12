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女童遭校護刁難懼學家長怒告　法官認「違反護理倫理但沒霸凌」

▲國民黨台南市黨部莊姓副主任委員等人，涉利用黨員名冊偽造立委罷免案提議人名冊，台南地院判決11人有被判刑、均獲緩刑。（記者林東良攝）
▲台南女童家長控訴校護霸凌女兒，提告吞敗。（示意圖／記者林東良攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南某國小家長控訴就讀5年級的女兒晴晴(化名)被張姓校護長期針對，包含在晴晴對她索取視力檢查回條時大聲責罵，每次擦藥都要「三讀五對」念出藥名和成分，量身高體重視力時也故意不通知她，並導致情晴晴沒有在學校打到疫苗，種種霸凌讓晴晴懼學並罹患創傷後壓力症慢性疾病，家長提告向學校和校護求償30萬9215元。案發後張姓校護被依違反護理倫理規範處申誡1次，但霸凌不成立，一、二審都判免賠。全案定讞。

家長控訴，晴晴為小學5年級學生，從2020年至2023年間，持續遭到學校張姓護理師針對性的霸凌，包含有次晴晴的視力檢查回條遺失，與同學找張女索取回條，被張女大聲責罵「妳不用在那邊裝可憐」、「妳不能離開，等一下妳去樓上哭，導師又以為我欺負妳」，且抓著她做勢要打她；若晴晴受傷找張女擦藥，擦藥前張女都會要求晴晴與陪同的同學都要「用藥三讀五對」，一起念出藥名、成分等內容，才願意幫晴晴擦藥。

此外，張女沒通知晴晴去健康中心量視力和身高體重，反而要同學將空白的「學生身高體重視力測量結果通知單」交給晴晴，導致晴晴有2次沒測量的空白紀錄；當要注射流感疫苗時，學校特地外聘護理師到校，請張女暫時迴避以避免接觸晴晴，然而張女堅持全程留在現場，並表示晴晴的父親是里長，應知道校外其他注射管道，沒必要到校施打疫苗等語，晴晴最後也沒在學校打到疫苗。

家長認為，晴晴因被張女針對霸凌，導致有創傷後壓力症慢性疾病並就醫，向張女和學校求償醫療費9215元及精神慰撫金30萬元。

全案審理時，張女認為，針對全校沒測量身高體重的學生，她都以書面通知導師，若晴晴沒接到通知，那也是教導主任和班導師的責任，若接到通知卻沒來健康中心測量，她也沒辦法勉強。另外，接種日疫苗數日前，前校長問她如果晴晴接種當日未到校，有哪些醫療院所可施打，她才回覆「晴晴爸爸是里長，應該知道每個禮拜四的下午衛生所都有幫忙施打」，並沒有說過「直接叫她去衛生所施打就好了…」等語。而創傷壓力症等發生原因複雜，晴晴早在1、2年級時起，就因故長期就學不正常，難以排除晴晴數年前就因其他原因發生身心方面疾病。

一審認為，張姓校護為公職人員，和學校也不是雇傭關係，家長以民法第184條一般侵權行為等法條對張女和學校求償無理由，判家長敗訴。

家長又上訴。法官指出，「視力檢查回條事件」、「用藥三讀五對事件」求償已超過時效，另在檢查回條事件後，晴晴就因懼學，長期請病假未到校，自然無法在學校量身高體重，張女也從未拒絕幫晴晴測量，難認有排擠、欺負行為。

法官表示，晴晴母親曾表示即便張女在場，晴晴也表示願意到校打疫苗，即便晴晴因懼怕張女，不敢到校接受注射流感疫苗，張女雖不願依校方建議迴避，但並非有持續性針對晴晴有其他排擠、欺負等行為，並不符合「霸凌」構成要件。駁回晴晴父母上訴。全案定讞。

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