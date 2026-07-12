巴威離台菜價漲！北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

▲颱風過境蔬果將漲價。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

巴威颱風對台北市帶來強風驟雨，台北市長蔣萬安今（12日）上午主持防颱會議，統計至今上午7時，北市災情584件，以路樹倒塌最多。至於颱風過後蔬果價格漲，今蔬菜到貨量為559公噸，比前一天減少413公噸，每公斤平均交易價格上漲13.7元，今天水果到貨量為244公噸，比前一天少229公噸，平均價格上漲11.7元。北市產發局分析，主要是因為巴威颱風登陸，影響中南部採收減少，加上周一休市需求增加，今天價格比較高，預定周三、四會進行第三波平抑物價準備。

蔣萬安表示，這次巴威颱風來襲，統計到今上午7時40分左右，北市約584件災情，大部分都是路樹傾倒，昨晚開始同仁就即刻進行搶修，不管是路樹傾倒、或壓到電纜需台電協助復電等。昨晚他也到各地了解，今早主次要幹道包括鄰里公園及八米以下道路也都完全復舊，當然民眾陸續出門也會有許多零星案件進來，市府就是隨時待命，只要有案件通報就會即刻派員處理。

蔣萬安在會議中也裁示，目前復原工作進入最後一哩路，為了讓市民在週一上班、上課以前能夠有完全安全順暢的環境，尚未完成全部復原的4所學校校內案件，雖然並不影響民眾生活，但今日內務必全數妥善處理完畢，確保校園安全，讓學生以及家長安心。

他說，目前綠地復原進度已達99.4%，剩下最後3處復原中的公園綠地，請公園處持續緊盯進度，排除狀況，儘速還給市民安全的休閒空間。多數疏散門已經在今天上午10點開啟，但淡水河沿岸華翠至敦煌疏散門堤外，受漲潮、水庫洩洪影響，務必於今日全數清理完成，完成後，即刻開啟疏散門。