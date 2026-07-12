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頭暈喘不過氣！英男「叫救護車2度遭拒」痛苦倒斃浴室

▲▼英國救護車。（圖／VCG）

▲蘇格蘭救護車服務發生重大失誤。圖為英國倫敦一輛救護車。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭55歲男子布萊恩（Brian Hurton）突發主動脈剝離，在身體極度不適之際，兩度撥打緊急求救電話999，卻都因「區域繁忙」被拒絕派遣救護車，最終獨自在家去世。

2度求助　他獨自在家過世

BBC報導，這起悲劇去年11月18日發生在東基爾布萊德（East Kilbride）。

布萊恩在傍晚17時55分撥打999，告知自己呼吸困難，感覺快要暈倒了。接線員回應，「我們目前在該區域相當繁忙，因此根據提供的資訊，我們不會立刻派遣救護車，而是請一名臨床醫師回電給您」，但若感覺情況惡化，可以再次撥打999。

布萊恩約10分鐘後再次來電，告訴接線員自己「喘不過氣了」，卻仍得到一樣的答覆。在他撥打第一通電話的72分鐘後，一名醫師終於回電，卻已無人接聽。

救護車直到當晚21時12分才出發，救護人員21時19分抵達時，發現布萊恩獨自倒斃浴室地板上。此時，距離他撥打第一通求救電話，已過去將近3.5小時。

家屬質疑疏漏　調查結果出爐

布萊恩的妹妹艾莉森（Allison Duncan）得知事件始末後難以置信。她聆聽哥哥最後2通求救電話的錄音時「極度痛苦」，「第二通電話被再度拒絕後，錄音中清楚聽到他倒吸一口氣，卻還是說『好的，謝謝，再見。』」

艾莉森無法理解為何沒有立刻派出救護車，也質疑接線員未能提供更多替代方案，例如詢問是否有人能夠陪伴布萊恩。她認為，即便救護人員及時抵達無法挽救哥哥的性命，但他至少能夠獲得藥物、減緩痛苦，而不是孤獨、害怕又痛苦地離開人世。

蘇格蘭醫療改進局（Healthcare Improvement Scotland）事後審查報告指出，布萊恩的第一通電話本應列為更高優先等級，若正確分類很可能「更及時」派出救護車，但也坦言，無法確定這是否能夠改變最終結果。

蘇格蘭政府衛生部長安吉拉（Angela Constance）直言，「這不應該發生，接線處理顯然出現了失誤」，將與蘇格蘭救護車服務（SAS）會面，要求說明如何落實改善措施。

 
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