載爆乳女友買宵夜！高雄男遇巡邏警攔查　她逾期居留慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名53歲陳姓男子9日深夜開車載著越南籍林姓女友出門買宵，行經鳳山區某巷弄時，因行跡有異遭巡邏的員警攔查。盤查過程中，因林女背不出身分證號碼而露出馬腳，警方深入調查後赫然發現，她在台逾期居留2個多月，當場遭警方帶回依法辦理遣返。

▲陳男9日開車載林姓女友出門買消夜，遇到警方攔查，卻查出林女是逾期居留越南籍女子。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮警分局一心路派出所員警於9日深夜11時許執行巡邏勤務，行經鳳山區鎮南街時，發現一輛剛從巷弄駛出的黑色自小客車形跡可疑，憑藉多年執勤經驗，隨即上前進行例行盤查。

盤查時，駕駛陳姓男子神情自然、全程配合；然而，當員警轉向詢問坐在副駕駛座、穿著背心且上圍傲人的41歲林姓女子，請她提供身分證字號時，林女卻當場愣住、遲遲無法回應。這時陳男才告知警方，女友是越南籍，因晚上肚子餓，才開車載她出來買宵夜，沒想到會遇到警察。

警方透過系統進一步查證，發現林女在台的居留期限只到今年的4月25日，已在台逾期居留2個多月，先前就已被移民署通報為逾期居留人口。

林女身分敗露被逮捕，陳男一度想開車載女友前往派出所，遭警方依法拒絕，無奈之下，只能跟在警車後方。全案訊後依違反入出國及移民法，移請內政部移民署高雄市專勤隊接續處理，並將依法辦理遣返程序。