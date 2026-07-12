巴威神轉！醫定格一看「像一張人臉」　網聯想金鐘罩：像山神

▲巴威閃過台灣太玄了。（圖／氣象署提供）



記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風一路避開台灣、朝中國沿海前進，衛星雲圖更意外掀起討論。ICU醫師陳志金直呼「好險巴威最後來個轉身，讓人不禁想起遙控器的傳說」，他甚至進一步發現「定格一看，是不是像一張人臉？」貼文曝光後，引來網友熱議「台灣上空有結界」、「像山神」。

「天佑台灣！」醫師陳志金在臉書發文表示，巴威颱風最後轉向，讓他忍不住想起網路流傳的「遙控器傳說」，並分享一張衛星雲圖。他仔細觀察後發現，颱風雲系中央彷彿浮現一張人臉，因此好奇詢問網友，「是不是像一張人臉？」

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ICU醫師曝巴威雲圖驚見「人臉」 網驚：遙控器傳說成真



照片曝光後，許多網友也跟著發揮想像力，紛紛盯著雲圖討論，有人認為真的越看越像一張臉，也有人聯想到守護台灣的神祇，讓留言區充滿各種趣味解讀，「台灣上空有結界（似金剛罩）」、「像山神」、「巴威~中國我看著你！ 」、「還真找到小英的遙控器了」。

猶如奇蹟般，巴威閃過台灣的路徑，再次讓Threads網友們驚嘆，「我猜護國神山在颱風界名聲應該很響亮」、「上次挑戰台灣的直接消散掉，可能它聽過山陀兒事蹟」、「他們颱風一定有群組」、「一個拐角閃過台灣，說沒遙控器誰信」、「這颱風是從偶像練習生體系出來的嗎？ 轉身的角度跟位移都很精準耶」、「要馬就是遙控器生效，要馬就是有神」。