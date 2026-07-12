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台灣IG網紅又炎上！日本旅遊「闖神社禁區」拍美照　日網氣炸：滾

▲▼位於日本滋賀縣琵琶湖湖畔的「白鬚神社」鳥居。（圖／VCG）

▲位於日本滋賀縣琵琶湖湖畔的「白鬚神社」鳥居。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

來自台灣的網紅林倩在社群平台Instagram擁有超過31萬名粉絲追蹤，然而最近前往日本滋賀縣高島市、位於琵琶湖畔的知名觀光景點「白鬚神社」拍攝時，卻因無視告示牌而直接翻越柵欄闖入湖面取景，畫面曝光後引發日本網友撻伐表示，「請滾回你的國家，別來破壞日本」；對此，同行攝影師Hazy發文道歉。

Hazy昨（11）日透過社群平台Threads發表聲明，坦承確實曾於 6月10日在白鬚神社進行拍攝時，翻越柵欄、靠近湖面取景拍攝，對於造成不良示範深感懊悔，「拍攝當下，我們明知該處設有柵欄（欄杆），理應具備遵守規範的意識，卻因『盲從』現場其他遊客的行徑、抱持僥倖心理，做出違反當地規則的錯誤舉動，這完全是缺乏思慮與自律的過錯。」

Hazy承諾，未來每一次拍攝定會引以為戒，謹慎且嚴格遵守規定，絕不再犯，「最後，誠心感謝所有指責我們錯誤，理性給予建議的你們，謝謝大家！」

▲▼日本網友在Threads發文，指責發現疑似來自台灣的網紅在白鬚神社闖入限制區域拍照。（圖／翻攝自Threads）

▲日本網友在Threads發文，指責發現疑似來自台灣的網紅在白鬚神社闖入限制區域拍照。（圖／翻攝自Threads）

日本當地網友sasaki182025於6月10日透過Threads發文，主題為「迷惑外國人」（造成麻煩的外國人），同時他上傳台灣網紅林倩在白鬚神社翻越柵欄、闖入湖面後在紅色鳥居前所拍攝的美照。

該名日本網友指責道，「到底是中國人、還是台灣人？這裡一看就知道是在白鬚神社，明明周圍設立柵欄、還有貼『禁止進入』的告示牌，卻還是執意闖入？難道遵守規定有這麼困難嗎？來日本至少要遵守規定吧。請不要來破壞日本，滾回你的國家去，你這個垃圾人（クソヤツ）！」

據悉，儘管攝影師已公開致歉，但林倩本人尚未正式回應。台灣網友留言，「理性建議不要丟台灣人的臉」、「盲從？我覺得自己本來就應該好好判斷」、「誰需要你毫無成本的道歉文字」、「謝謝你成功讓日本人把台灣和中國的素質劃上等號，事情發生這麼久才出來（道歉）」、「拍攝作品請封印或刪除」。

Threads에서 보기

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，位於滋賀縣高島市的白鬚神社坐落日本第一大淡水湖琵琶湖湖畔，是近江最古老的神社，擁有2000年歷史，尤其鳥居漂浮在湖面上，因此成為Instagram的人氣網紅景點，在新冠疫情結束後吸引大批人潮，不過神社與鳥居之間隔著沿海的主要幹道「國道161號」，路口並未設置紅綠燈或斑馬線，十分危險。

報導指出，儘管該條道路限速60公里，然而許多車輛的速度往往達到時速70到80公里，且當地經常發生觀光客擅闖道路的違規事件，可謂是險象環生。2021年12月9日上午7時15分，一名高齡79歲的男性因違規穿越道路，而遭一輛輕型汽車撞上，最後不幸身亡。

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