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張景森批「防颱假」討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

▲▼ 蔣萬安出席臺北市政府巴威颱風工作會報,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市（10日）白天無風無雨卻提前放假，引發正反議論，前政委張景森對此表示，如果政治人物刻意迎合多數選民，而創造了「防颱假」，未來任何縣市首長都可能比照辦理。台北市長蔣萬安今（12日）受訪表示，最重要是這一次看到包括氣象團隊或中央氣象署事前預測，這一次巴威颱風侵襲對北部地區可能造成極嚴重影響；他說，地方政府就是依目前決策機制，是不是由中央統一訂定一個標準、或中央決定，之前有很多討論，但現階段都是照目前決策機制進行。

財訊集團董事長謝金河說台灣是AI大國，股市也是全球連動，放颱風假也應參考AI？蔣萬安回應，市府都是依照目前機制進行相關決定，也透過四市平台共同討論，最重要還是以市民安全為最優先的考量，不希望有任何嚴重的災情，甚至相關極高的風險造成超過預期的後果發生，這部分還是必須料敵從寬，禦敵從嚴。

蔣萬安說，北市府氣象團隊也多次預測包括模擬之前艾利颱風或蘇迪勒颱風，當時對於台北市整體造成災情是極為嚴重，所以基於「料敵從寬」，市府一定是以市民安全為最優先考量，所以希望在事前做好各項的防颱整備，因應這一次25年來暴風圈最大的颱風。所以當然現在最重要是災後復原，希望以最快速度在明天周一上班課之前，能恢復一切市容、及市民正常生活。

蔣萬安表示，基本上主要主幹道都已經完成相關復原，零星案件看看是否今天上午前處理完。目前掌握就是在河濱從華翠疏散門一直到敦煌疏散門這一段，是不是在今天可以完成復舊，然後水門可以開啟，明天相關交通就可以恢復正常。
 

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