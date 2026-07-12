快訊／中東多國同步拉警報！阿聯：正應對伊朗飛彈無人機攻擊

▲圖為伊朗飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國11日對伊朗發動本周第3輪打擊行動之後，CNN、半島電視台等報導，中東多國拉警報，巴林防空警報大響、卡達提升安全威脅等級，阿拉伯聯合大公國國防部也表示，防空系統正在應對來自伊朗的飛彈和無人機。伊朗媒體則稱，科威特與約旦發生爆炸。

阿聯12日證實正在應對伊朗飛彈與無人機威脅，境內所聽到的聲響是防空系統正在攔截彈道飛彈、巡弋飛彈以及無人機，民眾應聽從當局指示。巴林內政部12日表示警報響起，「請民眾與居民保持冷靜，前往最近的安全地點，並透過官方管道追蹤最新消息」。

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



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卡達表示，軍方攔截對卡達的飛彈攻擊，安全威脅等級目前是高，呼籲所有民眾留在家中或安全場所，並遵循安全指示，避免不必要的外出。路透社援引目擊者說法指出，首都杜哈（Doha）有聽見爆炸聲，卡達政府透過手機傳送安全警報給民眾。

另外，根據伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA），科威特傳出巨大爆炸聲，且爆炸威力強大，連伊拉克部分地區都能聽見。該報導引述伊拉克Al-Ahd消息指出，也有部分媒體報導約旦境內發生多起爆炸。