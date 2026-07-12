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巴威離開！各地飛機「朝桃機前進」　網見1圖：魔王級挑戰來了

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

巴威颱風襲台，桃園國際機場受到強風豪雨影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班全數取消，航廈內空蕩無人，創下「零起降、零出入境」的罕見紀錄。隨著颱風逐漸遠離，今（12）日凌晨起航班陸續恢復，粉專「飛翔鼎申－航空新訊」指出，現在有許多架飛機朝桃機前進，將迎來「魔王級挑戰」。

粉專「飛翔鼎申-航空新訊」發文，颱風期間有大量航班延誤、取消或改降其他機場，待天氣逐漸恢復後，航空公司必須重新調度旅客、機組員及飛機。桃機也將接連處理航班密集降落、行李轉運及地勤支援等工作，接下來才是航空業最艱鉅的挑戰，「即將迎來魔王挑戰，雷達上的每一架飛機，都是朝著桃機飛來！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自粉專飛翔鼎申-航空新訊）

▲飛行雷達圖。（圖／翻攝自粉專飛翔鼎申-航空新訊）

航班陸續恢復起降　各地班機朝桃機匯集

多架從日本、韓國、香港、越南、泰國及菲律賓等地起飛的航班，正陸續朝桃園機場前進，粉專指出，真正的調度工作才正要開始，航班在短時間內密集抵達，除了考驗跑道、空橋與停機位安排，地勤人員還得迅速處理行李卸載、清艙及下一航段準備。

粉專指出，很多人以為颱風過了，一切就恢復正常，但真正的考驗其實才剛開始，「每一個環節都像齒輪一樣環環相扣，只要任何地方慢了一點，就可能影響後面更多航班」，面對短時間內大量飛機與旅客返回桃機，各項作業需要相互銜接，才能完成航機停靠、行李卸載、旅客服務及下一段航程安排。

貼文曝光，網友表示，「我在貨運航站上班，今晚真的比平常多降落」、「謝謝辛苦的桃園機場所有出勤人員」、「今天上班的要忙到掛了，我先替自己默哀」、「從日韓回台灣的班機多到好可怕」。還有人分享行李卸載的狀況，「阿聯酋EK366 順利降落，行李轉盤等超過一小時」。

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